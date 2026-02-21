Жаңа Конституция – әділетті қоғам кепілі

Көкшетау қаласының іргесіндегі Краснояр ауылында Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты Айна Мысырәлімова тұрғындармен жаңа Конституция жобасының мазмұны мен маңыздылығына арналған кездесу өткізді.
Сондай-ақ, шараға Көкшетау қалалық мәслихатының төрағасы Дастан Әкімов және Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті ректорының кеңесшісі, тарих ғылымдарының кандидаты Аманбай Сейітқасымов қатысты. Жиында ұсынылып отырған өзгерістер елдің саяси жүйесін жаңғыртуға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды күшейтуге бағытталғаны атап өтілді.
Депутат өз кезегінде осы конституциялық реформалардың әділетті қоғам қалыптастырудағы рөліне ерекше назар аударып, әрбір өзгерістің түпкі мақсаты халық үніне құлақ асатын мемлекет құру екенін жеткізді.
Кездесу барысында Краснояр ауылындағы көпсалалы инновациялық колледж ұжымының соңғы жылдардағы жетістіктері де атап өтілді. Мәселен, «Жас маман» жобасы аясында оқу орнының материалдық-техникалық базасы жаңарып, заманауи құрал-жабдықтар, ауыл шаруашылығы техникасы, тіпті, «Джон дир» комбайндары алынғаны қуанышпен айтылды. Бұл әрине, білім мен өндірістің өзара байланысының айқын көрінісі екендігі сөзсіз.
– Референдум мемлекеттік маңызы бар шешімдерді бүкілхалықтық дауыс беру арқылы қабылдаудың ең тиімді жолы. Бұл шешімнің заңдылығын арттырып, халық сенімін күшейтеді әрі азаматтардың ел басқару ісіне белсенді қатысуына мүмкіндік береді, – деді депутат жиын барысында сөйлеген сөзінде.
Майра ҚУАНЫШҚЫЗЫ,
«Арқа ажарының» өз тілшісі.