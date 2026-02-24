Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаменті және Ақмола облысы Полиция департаменті жолдардағы қауіп туралы ескертеді

Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында аймақтың қысқы жолдарындағы күрделі жағдайға арналған брифинг өтті. Облыстық Төтенше жағдайлар департаменті мен Полиция департаментінің спикерлері алаңдатарлық деректерді жариялады: қыс мезгілінің екі айы аяқталғанына қарамастан, жүргізушілер мен жолаушылардың өміріне төнетін қауіп азаймай отыр.
ТЖ жою басқармасының бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі Аслан Нұрқановтың айтуынша, маусым басталғалы бері өңір құтқарушылары қар құрсауынан 134 адамды, оның ішінде 120 шетел азаматын және 33 баланы құтқарған. Облыс бойынша жарияланған дауылды ескертулер саны екі жүзден асты.
«Ақмола облысындағы жағдай әлі де күрделі. 17-18 ақпан күндері секундына 28 метрге дейін жететін қатты жел мен боран болжануда. Күштер жоғары дайындыққа келтірілді, барлық қызметтермен өзара іс-қимыл ұйымдастырылды. Азаматтарды елді мекендерден тыс жерлерге шықпауға шақырамыз», – деп атап өтті Аслан Нұрқанов.
Брифинг барысында жол қауіпсіздігіне ерекше назар аударылды. Әкімшілік полиция басқармасының аға инспекторы Талғат Ауғановтың мәліметінше, облыста көктайғақ пен көліктің техникалық дайындығының жеткіліксіздігі салдарынан 30-дан астам жол-көлік оқиғасы тіркелген. Өңір жолдарында тәртіпті қамтамасыз ету үшін 81 блок-бекет қоюға дайындық бар.
«Көптеген жүргізушілер тозған шиналармен жолға шығып, қауіпсіздік талаптарын елемейді. Мұндай жағдайда көлік құралының ақаулы күйі және жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін ҚР ӘҚБтК-нің 590 және 610-баптарына сәйкес айыппұл қарастырылған. Сондай-ақ жүргізушілер ұсақ жол-көлік оқиғаларын eGov қосымшасындағы “Еуропалық хаттама” арқылы рәсімдей алады», – деді Талғат Ауғанов.
Кездесу соңында спикерлер Ақмола облысының тұрғындары мен қонақтарын SMS-хабарламаларды елемеуге шақырды. Полиция мен құтқару қызметтерінің бірлескен жұмысы азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанымен, қайғылы жағдайлардың алдын алуда жүргізушілердің жеке жауапкершілігі шешуші рөл атқарады.