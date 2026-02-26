Целиноград ауданы үлкен суға қалай дайындалуда: инженерлік жұмыстардың қорытындысы

Целиноград ауданы биылғы су тасқыны кезеңіне жоғары дайындық режимінде әзірленуде. Қабылданған қорғаныс шаралары және табиғи апатқа қарсы күресуге ресурстар жеткілікті ме деген сұрақтарға Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте аудан әкімінің орынбасары Айдос Тәңірбергенов жауап берді.
Биыл көктемде 27 елді мекен су басу қаупі аймағына кіреді. Әсіресе Коянды, Оразақ, Талапкер және Қараөткел ауылдары ерекше бақылауға алынған. Бұл елді мекендер тарихи тұрғыда тасқын суды алғашқылардың бірі болып қабылдайды. Су басудың алдын алу мақсатында жергілікті билік инженерлік қорғаныс шараларына басымдық берді: 14 ауылда жалпы ұзындығы шамамен 28 шақырым болатын қорғаныс бөгеттері нығайтылды.
Тасты және Оразақ ауылдарында дамбалар тек жөнделіп қана қоймай, биіктігі 2,5 метрге дейін көтерілді. Ал су бұру мәселесі өзекті болып келген Коянды ауылында 3 шақырым бетон науалар төселіп, ауыл айналасында қосымша 4 шақырымнан астам траншея қазылды.
«Біз алдын алу шараларына басымдық бердік. Шұбары ауылында суды бұруға арналған сифон жүйесі енгізілді, ал Ақжар-Опан елді мекенінде ескі бетон сақиналар заманауи металл құбырларға ауыстырылды. Инженерлік құрылыстар тұрғын үйлерге төнетін қауіп-қатерді болдырмай, сағат механизмі сияқты мінсіз жұмыс істеуі тиіс», – деді Айдос Тәңірбергенов.
Дайындық жұмыстарының ауқымы ауқымды. Төтенше жағдай туындаған жағдайда аудан бойынша 132,5 млн теңге көлемінде қаржы резерві қалыптастырылған. 50 мың тонна инертті материал және 65 тонна жанар-жағармай қоры әзірленді. Нұра және Есіл өзендерінде мұз кептелістерінің алдын алу мақсатында бұрғылау-жару жұмыстарына келісімшарт жасалып, бұл мақсатқа 15,6 млн теңге бөлінді.
Дайындықтың маңызды кезеңдерінің бірі – қар шығару жұмыстары. Коммуналдық қызметтер 1 800 шақырым жолды тазалап, елді мекендерден тыс жерлерге 70 мың текше метр қар шығарды. Қажет болған жағдайда аудан бойынша 8 эвакуациялық пункт ашуға дайындық жүргізілген. Сондай-ақ мал басын қауіпсіз жерге көшіру үшін жем-шөп қоры бар 11 арнайы алаң әзірленді.
Жедел әрекет ету үшін 117 құтқарушы мен 87 арнайы техникадан құралған топ жасақталды. Техника Қорғалжын, Теміртау, Павлодар және Астрахан бағытындағы төрт негізгі тасжол бойына орналастырылды. Бұл кез келген елді мекенге қысқа уақыт ішінде көмек көрсетуге мүмкіндік береді.