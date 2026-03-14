Ақмола облысында елдегі ең ірі цифрлық кампус іске қосылады

Кең байтақ даласы мен аграрлық әлеуетімен танымал Ақмола облысы болашаққа батыл қадам жасауда. Өңір дәстүрлі ауыл шаруашылығы орталығынан Қазақстанның жаһандық цифрлық инфрақұрылымының маңызды буынына айналып келеді. Бұл ауқымды өзгерістің айқын көрінісі – Аршалы ауданында «VTK Global Investments and Trading» ЖШС жүзеге асырып жатқан ауқымды жобаның басталуы. Мұнда жаңартылатын энергия көздерімен интеграцияланған еліміздегі ең ірі деректерді өңдеу орталығы салынуда, деп хабарлайды Nur.kz.
«Ақмола» деп аталған жоба – бұл жай ғана кезекті құрылыс емес. Бұл – жалпы қуаты 100 МВт болатын өңірдің интеллектуалдық «жүрегін» қалыптастыру. Жобаның бірегейлігі – озық технологиялар мен қоршаған ортаға қамқорлықтың үйлесімінде. Бабатай станциясының маңындағы кең аумақта күн электр станциялары орналастырылады. Олар серверлік залдарды таза энергиямен қамтамасыз етіп, олардың үздіксіз жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. «Жасыл» энергияны пайдалану көміртек ізін азайтып қана қоймай, Қазақстанның аса маңызды ақпараттық жүйелерінің тәуелсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз етеді.
Жаңа ІТ-кампустың жұмысы инновациялық екі контурлы модельге негізделеді. Бірінші бөлігі – қуаты 20 МВт болатын жоғары қорғалған суверенді аймақ. Ол деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, мемлекеттік маңызы бар міндеттерді қатаң ұлттық бақылау жағдайында орындауға арналған. Екінші бөлігі – қуаты 80 МВт болатын коммерциялық аймақ. Ол бизнес қажеттіліктеріне және қарқынды дамып келе жатқан бұлтты сервистер нарығына қызмет көрсетеді. Мұндай архитектура өңірге нарық сұраныстарына икемді жауап беруге мүмкіндік беріп, сонымен қатар елдің цифрлық егемендігін сақтауға жағдай жасайды.
«Біз күн энергиясы машиналардың интеллектісін қуаттандыратын іргетасты қалыптастырып жатырмыз. «Ақмола» бағдарламасы – технологиялар мен мемлекеттік стратегиялар үндестік табатын болашаққа қосқан біздің үлесіміз. Біз цифрлық бизнес үшін сенімді көпір құрып, өңірдің алдағы ондаған жылдар бойы инновациялық орталық ретінде дамуына негіз қалап отырмыз», – деп атап өтті жоба бастамашылары.
Жоба адами капиталды дамытуға да ерекше мән береді. Жоғары білікті мамандар үшін 150 тұрақты жұмыс орнын ашу жергілікті жастарға жаңа мүмкіндіктер ұсынады. Енді талантты инженерлер мен ІТ-архитекторлар әлемдік деңгейдегі жабдықтармен жұмыс істеп, өз әлеуетін туған өңірінде жүзеге асыра алады. Бұл өз кезегінде өңірдегі білім беру ұйымдарына киберқауіпсіздік пен бұлтты технологиялар саласында білікті мамандар даярлауға қуатты серпін береді.