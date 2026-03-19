Ақмола облыстық мәслихатының депутаттары мен облыс тұрғындарының назарына

«Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабына сәйкес 2026 жылғы 31 наурызда сағат 11.00-де. Көкшетау қаласында (Абай көшесі, 83) сегізінші шақырылған Ақмола облыстық мәслихатының кезекті жиырма жетінші сессиясы шақырылатынын хабарлаймын.
Сессияның қарауына «Ақмола облысы әкімінің өзіне жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуы туралы есебі» сұрағы және басқа да сұрақтар енгізіледі.
Б. ЖҮСІПОВ,
Ақмола облыстық мәслихатының төрағасы.