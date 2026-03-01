Ақмола облысының Ішкі саясат басқармасы тапсырысы бойынша үкіметтік емес ұйымдарға арналған қысқа мерзімді гранттар конкурсы басталды

Қысқа мерзімді грант саны: 4
Біз төмендегі басым бағыттар бойынша жобаларды жүзеге асыруға дайын үкіметтік емес ұйымдарды іздейміз:
— Ақмола облысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру;
— Ауылда азаматтық бастамаларды дамыту;
— Жастар арасында тәуелділікті алдын алуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру;
— Отбасылық саясатты дамыту және гендерлік теңдікті нығайту.
⏳ Өтінімдерді қабылдау мерзімі: 16 наурыз бен 8 сәуір аралығы, сағат 18:30-ға дейін
Өтініштерді қабылдау:
📧 Электрондық пошта: aqmola2026@cisc.kz
🏢 Немесе қағаз түрінде: Астана қ., Қабанбай батыр даңғ., 11/5 ғимарат, 5-қабат, 504/1-кабинет, сағат 9:00–18:30 арасында жүзеге асады.
✅ Конкурсқа тек ҮЕҰ деректер базасына тіркелген ұйымдар қатыса алады.
💻 Толығырақ ақпарат пен жобаларға қойылатын талаптарды мына сайттан қараңыз: https://cisc.kz/
→ «Гранттар» → «Гранттар туралы хабарландырулар».
☎️ Байланыс:
+7 (702) 984 98 06
+7 (7172) 79 04 31
+7 (7172) 79 08 07