Ақмола облысының Ішкі саясат басқармасы тапсырысы бойынша үкіметтік емес ұйымдарға арналған қысқа мерзімді гранттар конкурсы басталды

Қысқа мерзімді грант саны: 4

Біз төмендегі басым бағыттар бойынша жобаларды жүзеге асыруға дайын үкіметтік емес ұйымдарды іздейміз:

— Ақмола облысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру;

— Ауылда азаматтық бастамаларды дамыту;

— Жастар арасында тәуелділікті алдын алуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру;

— Отбасылық саясатты дамыту және гендерлік теңдікті нығайту.

⏳ Өтінімдерді қабылдау мерзімі: 16 наурыз бен 8 сәуір аралығы, сағат 18:30-ға дейін

Өтініштерді қабылдау:

📧 Электрондық пошта: aqmola2026@cisc.kz

🏢 Немесе қағаз түрінде: Астана қ., Қабанбай батыр даңғ., 11/5 ғимарат, 5-қабат, 504/1-кабинет, сағат 9:00–18:30 арасында жүзеге асады.

✅ Конкурсқа тек ҮЕҰ деректер базасына тіркелген ұйымдар қатыса алады.

💻 Толығырақ ақпарат пен жобаларға қойылатын талаптарды мына сайттан қараңыз: https://cisc.kz/

→ «Гранттар» → «Гранттар туралы хабарландырулар».

☎️ Байланыс:

+7 (702) 984 98 06

+7 (7172) 79 04 31

+7 (7172) 79 08 07

