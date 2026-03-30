Дрондар бақылауда: Ақмола облысында экология мен тасқын жағдайы әуеден қадағаланып отыр

Ақмола облысында цифрлық технологияларды енгізу қарқынды жалғасуда. Бүгінде «Бірыңғай дрон инфрақұрылымы» жобасы аясында өңірде 22 стационарлық дрон және 1 мобильді дрон жұмыс істеп тұр. Бұл жүйе қауіпсіздік, экологиялық жағдай және тасқын қаупін бақылауда маңызды құралға айналды.
Қазіргі таңда қардың белсенді еру кезеңіне байланысты негізгі назар су тасқынының алдын алу шараларына бағытталған. Дрондар арқылы су деңгейі, аумақтардың жағдайы және су басу қаупі бар аймақтар тұрақты бақылауда. Әсіресе қауіпті учаскелерде әуе мониторингі нақты уақыт режимінде жүргізіліп, төтенше жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік беруде.
Сонымен қатар өңірдегі экологиялық ахуал да назардан тыс қалмайды. Дрондардың көмегімен аумақтарды тазалау жұмыстары, қар массасының жай-күйі және қарды уақытылы шығару үдерісі бақылауға алынған. Бұл шаралар су басудың алдын алуға тікелей әсер етеді.
Жиналған барлық ақпарат жедел түрде жергілікті атқарушы органдарға жолданып, анықталған мәселелер бойынша тиісті шаралар қабылданады. Сонымен бірге Ақмола облысы бойынша бірыңғай байланыс орталығы — ai komek 109 қызметімен тығыз өзара іс-қимыл жүргізілуде. Түскен өтініштер негізінде мамандар әуе шолуын ұйымдастырып, қоқыс жиналған орындарды, рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерін және тұрмыстық қалдықтардың шығарылу жағдайын тіркейді.
Облыстың 11 ауданындағы елді мекендерде жалпы саны 19 дрон экологиялық мониторинг жұмыстарын жүргізіп келеді. Бұл жұмыс «Қалдықсыз әлем» бастамасы аясында іске асырылуда. Әуе шолуы барысында қоқыс орындары, заңбұзушылықтар және аумақтардың жалпы жағдайы бақылауға алынады.
«Дрондар экология және абаттандыру саласында тиімді құралға айналды. Камералар барлығын тіркейді — толып кеткен контейнерлерден бастап тасталған жиһазға дейін. Барлық ақпарат жедел түрде әкімдіктер мен 109 Бірыңғай байланыс орталығына жіберіледі. Бұл коммуналдық қызметтерге тұрғындардың шағымын күтпей-ақ тез әрекет етуге мүмкіндік береді», — деді «Smart Aqmola» КММ басшысының орынбасары Асылбек Байборанов.
Кокшетау қаласында бұл бағыттағы жұмыстар жүйелі түрде жолға қойылған. Мұнда күніне екі рет — сағат 11:00-де және 16:00-де тұрақты әуе шолу маршруты жүзеге асырылады. Осы маршрут аясында қоқыс контейнер алаңдарының жай-күйіне тұрақты мониторинг жүргізіледі.
Егер әуе бақылау барысында контейнерлердің толып кетуі, қоқыстың уақытылы шығарылмауы немесе ірі көлемді қалдықтардың болуы анықталса, ақпарат жедел түрде тиісті қызметтерге жолданып, мәселе қысқа мерзімде шешімін табады. Бұл өз кезегінде тұрғындардан түсетін шағымдар санын азайтып, қаладағы тазалық пен тәртіпті сақтауға ықпал етеді.
Тасқын кезеңінде дрондардың көмегімен құтқарушылар өзендердің жағдайын және топырақтың қату деңгейін де бақылауда ұстап отыр. Мамандардың мәліметінше, өңірде топырақтың қату тереңдігі 50-ден 155 см-ге дейін жетеді. Орташа көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 33 см-ге жоғары, бұл еріген судың жерге сіңуін баяулатуы мүмкін. Ең жоғары көрсеткіштер Астрахан, Зеренді және Сандықтау аудандарында тіркелген — бұл аумақтарда топырақ 73-91 см-ге терең қатқан. Ал Біржан сал ауданында және Бурабай ауданының кейбір бөліктерінде бұл көрсеткіш төмен.
Сондай-ақ дрондар арқылы өзендердегі мұз кептелістері мен су ағымына кедергі келтіретін тосқауылдар дер кезінде анықталады. Бұл төтенше жағдайлар қызметтеріне алдын ала әрекет етуге мүмкіндік береді.
«Бүгінгі таңда дрондар барлық жоспарланған нүктелерде орналастырылған. Тұрақты мониторинг 18 елді мекенді қамтиды. Тасқын кезеңі аяқталғаннан кейін де жұмыс тоқтамайды — дрондар облыстың аудан орталықтарына қайта бөлінеді. Кокшетаудағы абаттандыруды әуеден бақылау тәжірибесі бүкіл өңірге енгізіледі», — деп атап өтті Асылбек Байборанов.
Осылайша, дрондарды қолдану өңірдегі экологиялық жағдайды жақсартуға, тасқын қаупін азайтуға және коммуналдық қызметтердің жұмысын тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік беріп отыр.