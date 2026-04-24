📅 2026 жылғы 25 сәуір, сағат 10.00-де

📍Көкшетау қ. «Мәңгілік алау» мемориалды кешенінің алаңында «Таза Қазақстан» бастамасы аясында ағаш отырғызу бойынша республикалық акция өтеді.

👥 Іс-шараға Ақмола облысының әкімі Марат Мұратұлы Ахметжанов, өңір жастары, студенттер мен еріктілер қатысады.

🌳 300-ден астам адам 200 қарағай көшетін отырғызып, қаланың экологиялық болашағына өз үлесін қосады.

📡 Іс-шараның ерекше сәті Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өтетін телекөпір болады.

