Шеңберінде ағаш отырғызу жөніндегі республикалық акция «Таза Қазақстан» Көкшетауда өтті

2026 жылғы 25 сәуірде Көкшетау қаласындағы Мәңгілік алаудың жанындағы алаңда «Таза Қазақстан» жалпыұлттық бағдарламасы аясында ағаш отырғызу бойынша республикалық акция өтті. Іс-шараға Ақмола облысының әкімі Марат Мұратұлы Ахметжанов қатысты.
Акцияның мақсаты-қаланың жасыл аймақтарын кеңейту, жастардың экологиялық хабардарлығын арттыру және қоршаған ортаға ұқыпты қарауды қалыптастыру.
Іс-шара Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қатысуымен телекөпірге қосылудан басталды. Бір мезгілде осындай акциялар Қазақстанның бүкіл аумағында өтіп, он мыңдаған қатысушыларды табиғатты қорғау және қалаларды көгалдандыру мәселелеріне біріктірді.
Ресми басталғаннан кейін жастар ағаш отырғызу ережелерімен танысты. Қатысушылар қарағайдың 200 көшетін отырғызды. Жалпы, ағымдағы жылы бағдарлама аясында 3 мың гектарға жуық аумаққа 20 миллионнан астам ағаш отырғызу жоспарлануда, бұл елді көгалдандыруға және жайлы және экологиялық тұрақты қалалық ортаны құруға елеулі үлес болады. Қатысушылар топтарға бөлініп, қаланы көгалдандыруға жеке үлес қосты.
Акцияға барлығы 300-ден астам адам қатысты: Ақмола облысының жастары және еріктілер. Акцияны өткізу қалалық ортаны жақсарту және өңірдің жайлы және экологиялық орнықты кеңістігін қалыптастыру мәселелерінде мемлекеттік бастамалар мен жастардың белсенді азаматтық ұстанымдарының өзара іс-қимылының тиімділігін көрсетті.