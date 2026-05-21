«Жас ұрпақ» жастар белсенділігін ұштауда

Ақмола облысы әкімінің орынбасары Алтынай Әміренованың қатысуымен «Сұңқар» сауықтыру кешенінде «Жас ұрпақ» балалар мен жасөспірімдер қозғалысы мүшелерінің II облыстық слеті болып өтті.
Облыс прокуратурасының бастамасымен және өңірлік білім басқармасының қолдауымен құрылған бұл ұйым шарасына барлық аудандар мен қалалардан 100-ден астам оқушы қатысты. Слет аясында тағы 30 оқушы қозғалыс қатарына қабылданды.
– Қозғалыстың негізгі мақсаты – мектеп ортасындағы құқық бұзушылықтың, буллингтің алдын алу, балаларды әлеуметтік бастамаларға, шығармашылыққа, спортқа және қосымша білім алуға тарту. Бүгінде «Жас ұрпақ» мүшелері мектептердің қоғамдық өміріне белсене араласады және мектептегі өзін-өзі басқарудың маңызды бөлігі болып табылады. Бұл тек құқық қорғау қызметі ғана емес, ел болашағын қорғауға бағытталған маңызды тәрбиелік және алдын алу жұмысы, – деп атап өтті слетке қатысушыларды құттықтаған облыс әкімінің орынбасары Алтынай Әміренова.
Сондай-ақ, қатысушылар слет барысында бірнеше жылдан бері «Жас ұрпақ» қатарында жүрген жас зерттеушілер экологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған инновациялық жобаларын ұсынған көрермені тамашалады.
Айта кетейік, «Жас ұрпақ» қозғалысы 2024 жылдан бастап белсенді қызмет атқарып келеді. Осы уақыт ішінде ұйымға 7000-нан астам оқушы қосылған, ал, оның бөлімшелері облыстың аудандары мен қалаларындағы барлық мектептерде жұмыс істейді.
Қозғалыс қатысушылары құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша 300-ден астам іс-шара, буллинг пен кибербуллингтің алдын алу бойынша 150-ден астам кездесу мен тренинг, құқықтық сауаттылық бойынша 200-ге жуық тәрбие сағатын, сондай-ақ, 400-ден астам патриоттық бағыттағы іс-шара өткізді.
«Арқа ажарының» өз ақпараты.