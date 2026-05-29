Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжановтың құттықтауы

Құрметті ақмолалықтар, қымбатты балалар!
Сіздерді жас ұрпаққа, олардың құқықтарына, қауіпсіздігі мен игілігіне қамқорлық жасаудың маңыздылығын еске салатын мереке – Халықаралық балаларды қорғау күнімен шын жүректен құттықтаймын!
Балалық шақ – адам өміріндегі ең жарқын және маңызды кезең. Дәл осы кезеңде тұлғаның негізі қаланып, өмірлік құндылықтары қалыптасады, қабілеттері мен таланттары ашылады. Біздің ортақ мақсатымыз – әрбір бала сүйіспеншілік, көңіл бөлу және қолдау аясында өсетіндей жағдай жасау.
Ақмола облысында білім беруді дамыту, мектептер мен балабақшалардың материалдық-техникалық базасын нығайту, балаларды оқыту мен тәрбиелеу үшін қауіпсіз және жайлы жағдай жасау бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Көп балалы және әлеуметтік осал топтар отбасы балаларын қолдауға, сапалы білім алуға, спортқа және шығармашылық дамуға тең қолжетімділікті қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөлінеді.
Жас ұрпақтың лайықты тәрбие алып, болашаққа сеніммен қарайтын күнделікті еңбегі, шыдамдылығы, қамқорлығы үшін ата-аналар мен ұстаздарға шын жүректен алғыс айтамын.
Құрметті балалар! Сіздерге зор денсаулық, қуанышты да бақытты балалық шақ, жарқын сәттер, оқуда сәттілік және армандарыңыздың орындалуын тілеймін. Әрқашан жүрегі сіздерге деген сүйіспеншілікке толы үлкендер жаныңызда болып, әр күн жаңа жаңалықтар әкелсін. Әр шаңырақта бейбітшілік, ынтымақ, береке-бірлік орнап, балалардың күлкілері бақыттың ең ізгі белгісі болсын.
***
Құрметті ата-аналар, қадірлі балалар!
Сіздерді шын жүректен Халықаралық балаларды қорғау күнімен құттықтаймын! Бұл – жаздың басталуын, қуаныш пен шаттықты, балалықтың бақытты сәттерін бейнелейтін жарқын әрі мейірімді мереке.
Өскелең ұрпаққа қамқорлық жасау, балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау, олардың жан-жақты әрі үйлесімді дамуына жағдай жасау – Қазақстанның мемлекеттік саясатының басты басымдықтарының бірі болып қала береді. Ақмола облысында білім беру, спорт пен мәдениетті дамытуға, отбасыларды қолдауға, әрбір бала үшін қауіпсіз әрі жайлы орта қалыптастыруға бағытталған жобалар жүйелі түрде жүзеге асырылуда.
Бүгінде заманауи мектептер мен балабақшалар салуға, білім беру инфрақұрылымын жаңғыртуға, қосымша білім беру жүйесін дамытуға, цифрлық мүмкіндіктерді кеңейтуге, инклюзивті орта мен балалар спортын қолдауға ерекше көңіл бөлінуде. Мұның бәрі әрбір баланың өз қабілетін ашып, сапалы білім алып, болашаққа сеніммен қадам басуы үшін жасалуда.
Халықаралық балаларды қорғау күні бізге, ересектерге, әрбір баланың тағдыры алдындағы зор жауапкершілікті еске салады. Балалардың мейірім мен қамқорлыққа бөленіп, сыйластық пен қолдау ортасында өсуі, өздерін қорғалған әрі қажет сезінуі аса маңызды. Отбасында адамгершілік, еңбекқорлық, үлкенге құрмет, Отанға деген сүйіспеншілік секілді басты өмірлік құндылықтар қалыптасады.
Ерекше алғысымды ата-аналарға, педагогтерге, тәрбиешілерге, медицина және әлеуметтік сала қызметкерлеріне – өскелең ұрпақты тәрбиелеу мен дамыту жолында күн сайын білімін, күш-жігері мен жүрек жылуын арнап жүрген барша жандарға білдіремін.
Барлық отбасыларға бейбітшілік, амандық, зор денсаулық пен бақыт тілеймін! Әрбір бала мейірім мен қамқорлықта өсіп, жетістіктерімен қуанта берсін!
Ал, балаларға жарқын жазғы демалыс, жаңа достар, қызықты жаңалықтар,көтеріңкі көңіл-күй және армандарының орындалуын тілеймін!
Бейбіт ЖҮСІПОВ,
Ақмола облыстық мәслихатының төрағасы.
