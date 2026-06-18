Ақмола облысында жазғы лагерьде демалып жатқан 100-ден астам баламен «Қауіпсіз демалыс» профилактикалық акциясы болып өтті

«Звездный» балалар сауықтыру лагерінде демалып жатқан балалармен полицейлердің кездесуі жарқын, көңілді, ең бастысы — пайдалы өтті. Бурабай лагері жыл сайын Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген балаларды қабылдайды.
«Заң мен тәртіп» қағидатын іске асыру шеңберінде полиция қызметкерлері балаларға қауіпсіздік шараларын, құқықтық жауапкершілікті және салауатты өмір салтын ұстанудың маңыздылығын еске салу мақсатымен мекемеге барды. Ұйымдастырушылар дәстүрлі дәрістердің орынына кездесуді ашық диалог түрінде өткізді, онда әр бала қызықтырған сұрақтарын қойды.
Іс-шараны есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының аға жедел уәкілі полиция подполковнигі Разия Курсанова ашты. Ол балаларға кәмелетке толмағандар мен жастар арасында нашақорлықтың алдын алуға бағытталған өңірде жүргізіліп жатқан есірткіге қарсы айлық туралы айтып берді.
Әңгіме барысында балаларға есірткі мен психоактивті заттардың денсаулыққа, психикаға және адам болашағына қандай қауіп төндіретіні түсіндірілді. Жасөспірімдерді интернет және әлеуметтік желілер арқылы есірткінің заңсыз айналымына тарту тәсілдеріне ерекше назар аударылады. Полицейлер балаларды сақ болуға, «оңай ақша табу» туралы күмәнді ұсыныстарға берілмеуге және әрқашан ересектерге күдікті фактілер туралы хабарлауға шақырды.
Акция барысында полиция қызметкерлері кәмелетке толмағандардың әкімшілік және қылмыстық жауапкершілігі мәселелерін түсіндірді, заңды өкілдердің еріп жүруінсіз түнде үйден тыс жерде болуға жол бермеу туралы еске салды, ұсақ бұзақылықтың, алкогольдік ішімдіктерді тұтынудың және басқа да құқық бұзушылықтардың салдары туралы айтты.
Патрульдік полиция қызметкерлерінің сөз сөйлеуі балалардың ерекше қызығушылығын тудырды. Аудиторияның жасын ескере отырып, тәртіп сақшылары велосипедтерді, электр велосипедтерді, скутерлерді және басқа мототехниканы қауіпсіз пайдалану ережелеріне егжей-тегжейлі тоқталды.
Түсінікті болу үшін полицейлер реттеушінің негізгі қимылдарын көрсетіп, олардың мағынасын түсіндірді, сондай-ақ балаларға жаяу жүргіншілердің де, қос доңғалақты көлік мінушілердің де жолда жүру ережелерін сақтау қажеттігін еске салды.
Қорқыту және кибербуллинг өзекті тақырып болды. Балаларға интернеттегі қауіпсіз мінез-құлық ережелері, цифрлық кеңістіктегі құқыққа қайшы әрекеттер үшін жауапкершілік туралы еске салынды, сондай-ақ дропперлік сияқты құбылыс және онымен байланысты тәуекелдер туралы айтылды.
Кездесудің ең белсенді қатысушылары естелік сыйлықтармен — тақырыптық символикасы бар футболкалар мен бейсболкалармен, сондай-ақ қаламдар мен дәптерлермен марапатталды. Сонымен қатар, балаларға ақпараттық брошюралар таратылып, бейнероликтер ұсынылды, іс-шара спорттық жарыстармен және тақырыптық викториналармен аяқталды.
Профилактикалық акция 100-ден астам демалушыны біріктіріп, өскелең ұрпақ арасында құқықтық сауаттылықты, қауіпсіз мінез-құлық мәдениетін қалыптастырудағы тағы бір қадам болды.