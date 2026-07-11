Қоғам

Ақмола облысының Бурабай ауданында «Таза Қазақстан» жалпыұлттық бастамасы аясында өткен «Мөлдір бұлақ» республикалық экологиялық акциясы табиғатты қорғаудың маңызды үлгісіне айналды

Арқа ажары0 Comments501 Min Read

Акция барысында еріктілер, жастар, қоғам белсенділері мен мемлекеттік мекемелердің өкілдері бірігіп, табиғи бұлақтың көзін ашып, айналасын тазалап, абаттандыру жұмыстарын жүргізді. Бұл – қоршаған ортаны қорғауға ғана емес, туған жерге деген жанашырлықты арттыруға бағытталған игі іс.

Ақмола облысы әкімінің бірінші орынбасары Елдос Рамазанов атап өткендей, «Таза Қазақстан» – тек тазалық акциясы емес, бұл – сананы жаңғыртып, туған жерге деген сүйіспеншілікті нығайтатын ортақ қозғалыс.

Экологиялық бастамаға қатысқан жастар да табиғатты қорғау – бүгінгі ұрпақтың басты міндеттерінің бірі екенін жеткізді. Осындай акциялар арқылы экологиялық мәдениет қалыптасып, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау дәстүрге айналып келеді.

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