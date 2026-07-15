Құрметті Ақмола облысының тұрғындары мен қонақтары! 

2026 жылғы 17-26 шілде аралығында Ақмола облысының аумағында (өткізілетін негізгі орын: «Бұқпа» орман шаруашылығы мекемесі» КММ аумағы) әскери міндеттілермен әскери жиын және арнайы-тактикалық оқу-жаттығу өткізу жоспарлануда.
Оған қоса, а.ж. 20-24 шілде күндері аралығында өңір аумағында «Бекет-2026» ведомствоаралық оқу-жаттығуы өтеді.
Оқу-жаттығуға түрлі құрылымдардың (полиция, жедел жәрдем, құтқарушылар және т.б.) арнайы техникасы жұмылдырылатын болады.
Осыған орай, тұрғындарды сабырлық сақтауға, оқу жаттығуларына түсіністікпен қарауға және шындыққа сәйкес келмейтін ақпаратты таратпауға шақырамыз.