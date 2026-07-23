Су айдыны жағалауы тазартылды

«Таза Қазақстан» республикалық бағдарламасы аясында елорданың іргесіндегі Аршалы, Целиноград аудандары мен Қосшы қаласының аумағында ауқымды экологиялық акциялар өтті.Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов еріктілерге қолдау білдіріп, экологиялық экологиялық акцияға қатысты.
Табиғатты қорғауға арналған бұл игі бастамаға өңір тұрғындары белсене қатысты.
Жаз мезгілінде су айдындарының жағалаулары мыңдаған қазақстандықтардың сүйікті демалыс орнына айналады. Елордаға жақын орналасқан әрі туристер көп келетін Ақмола облысында бұл мәселе ерекше өзекті. Демалыстан кейін рұқсат етілмеген орындарда қоқыс үйінділері қалып жатады. Осыған байланысты Аршалы ауданындағы Астана су қоймасының жағалауында 150 ерікті тазалық жұмыстарын жүргізді.
Бұл су қоймасы елорданы ауыз сумен қамтамасыз ететін негізгі су көзі болғандықтан, оның аумағында санитарлық және қауіпсіздік талаптар күшейтілген. Су қоймасы маңында шомылуға және автокөлікпен кіруге тыйым салынған аумақтар бар. Соған қарамастан, кейбір демалушылар айналма жолдармен кіріп, от жағады. Бұл тек миллиондаған тұрғын тұтынатын суды ластап қана қоймай, өрт шығу қаупін де арттырады.
– Бізде су айдындарының аумағын тазалау жұмыстары тұрақты түрде жүргізіледі. Бірақ, мәселе тек демалушылардан кейінгі қоқысты жинауда емес. «Таза Қазақстан» қағидаты әр адамның өзінен басталады. Ойымыз да, ісіміз де таза болуы керек. Табиғатты құрметтеп, аялау – баршамыздың міндетіміз.
Жаңартылған Конституцияда экология мәселелеріне, соның ішінде қоршаған ортаны қорғауға ерекше назар аударылған. Бұл қағидаттар Ата Заңда мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі ретінде бекітілген. Бүгінгі акцияға прокуратура өкілдері мен құқық қорғау органдарының қызметкерлері де атсалысып, заң бұзушылықтарға қатысты тиісті шараларды сол жерде қабылдап жатыр. Заң бәріне ортақ, – деді Марат Ахметжанов экологиялық акцияда сөйлеген сөзінде.
Өңір басшысы сондай-ақ, тыйым салатын белгілерді елемеген азаматтарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын, ал, қоршаған ортаға елеулі зиян келтірілген жағдайда қылмыстық жауапкершілік те туындайтынын ескертті.
Полиция қызметкерлерінің мәліметінше, демалыс күндері Астана су қоймасына елорда тұрғындары көптеп келеді екен. Бұл ретте,олар Жібек жолы ауылында бассейндері бар демалыс орындары, Жалтыркөл көлінде жабдықталған жағажайлар жұмыс істеп тұрғанын еске салды. Полицейлердің айтуынша, енді су қоймасына бақылау күшейтіледі. Тұрақты патрульдеу үшін облыстық полиция департаменті мен аудандық полиция бөлімінің қызметкерлерінен арнайы топ құрылыпты.
Айта кетейік, еріктілер күшімен Астана су қоймасының жағалауынан 237 текше метр қоқыс шығарылды. Ал, Целиноград ауданында және Қосшы қаласында тағы шамамен 500 текше метр қоқыс жиналды.
Ақмола облысы әкімінің баспасөз қызметі.