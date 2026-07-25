Кездесулер, кәсіпорындар және алғашқы пікірталастар: үгіт науқанының екінші күні қалай өтті

Сайлауалды науқанының екінші күні саяси партиялардың жұмысы жаңа қарқын алды.
Егер алғашқы күні басты назар штабтардың ашылуына аударылса, енді негізгі акцент халықпен тікелей кездесулерге, өңірлердегі жұмысқа және нақты мәселелерді талқылауға ауысты, деп хабарлайды DKNews.kz.
Партиялар әртүрлі аудиторияны таңдады: бірі кәсіпкерлермен кездесті, енді бірі өндіріс орындарына барды, жастармен жұмысын күшейтті немесе экологиялық акциялар ұйымдастырды. Осылайша үгіт жұмысы ресми рәсімдерден нақты саяси диалогқа көшті.
«Әділет» Түркістаннан бастады
«Әділет» партиясы өңірлік үгіт-насихат кезеңінің алғашқы бағыты ретінде Түркістан облысын таңдады.
Кандидаттар күні бойы зиялы қауым өкілдерімен, мұғалімдермен, дәрігерлермен, қолөнершілермен, спортшылармен, кәсіпкерлермен және жергілікті тұрғындармен кездесті.
Кездесулерде:
- инфрақұрылымды дамыту;
- туризм әлеуеті;
- шағын және орта бизнес;
- ауылдық аумақтарды дамыту;
- әлеуметтік саясат мәселелері көтерілді.
Сонымен қатар партияның «Әділетті Қазақстан үшін» мобильді керуендері жұмысын бастады.
ЖСДП пікірталас алаңын таңдады
Жалпыұлттық социал-демократиялық партия (ЖСДП) Астанада журналистердің, саясаттанушылардың және блогерлердің қатысуымен дөңгелек үстел өткізді.
Кездесуде:
- сайлауалды науқанның ерекшеліктері;
- партиялар арасындағы бәсеке;
- кадр саясаты және саяси жүйені дамыту мәселелері талқыланды.
«Байтақ» экологиялық марафон ұйымдастырды
«Байтақ» жасылдар партиясы үгіт жұмысын дәстүрлі кездесу емес, экологиялық марафон арқылы жалғастырды.
Астанадағы Триатлон паркінде өткен шараға 200-ден астам адам қатысты. Олардың қатарында партия белсенділері, еріктілер, экобелсенділер және Құрылтай депутаттығына кандидаттар болды.
Қатысушылар 2,5 шақырымдық қашықтықты жүгіріп өткеннен кейін сайлаушылармен ашық кездесу өткізді.
ҚХП өндіріс орындарына барды
Қазақстанның Халық партиясы Павлодар облысында өнеркәсіп кәсіпорындарының еңбек ұжымдарымен кездесті.
Тараптар:
- еңбек жағдайын жақсарту;
- әлеуметтік қолдау;
- өндірістегі қауіпсіздік мәселелерін талқылады.
Партия еңбек ұжымдарымен тікелей диалогқа басымдық берді.
«Ауыл» жастарға және өндіріске назар аударды
«Ауыл» партиясы екінші күнді бірден бірнеше бағытта өткізді.
Алдымен партия басшылығы AUYL JASTARY жастар қанатының республика бойынша өтетін үгіт жұмыстарына дайындық барысымен танысты.
Кейін Құрылтай депутаттығына кандидаттар Астанадағы «СтальЦинк» кәсіпорнында болып, өндіріс жұмысымен танысты және еңбек ұжымымен кездесті.
Кездесуде:
- өндірісті дамыту;
- кәсіпкерлікті қолдау;
- өңірлік экономиканы нығайту;
- еңбек адамының мәртебесін арттыру мәселелері қозғалды.
Күн соңында партияның әлеуметтік желідегі ресми парақшасында Құрылтай депутаттығына кандидат Жигули Дайрабаевтың қатысуымен тікелей эфир өтті.
«Ақ жол» экономикалық тақырыптарға басымдық берді
«Ақ жол» демократиялық партиясының төрағасы Дания Еспаеваның жетекшілігімен партия өкілдері сайлаушылармен кездесулерін жалғастырды.
Кездесулер барысында:
- экономикалық саясат;
- кәсіпкерлікті қолдау;
- сайлаушылар көтерген өзекті мәселелер;
- сайлауалды науқанның ұйымдастырылуы талқыланды.
Respublica аграрлық өңірге бет бұрды
Respublica партиясы өңірлік сапарларын Қарағанды облысынан бастады.
Партия делегациясы бірнеше ауыл шаруашылығы кәсіпорнына барып, фермерлермен және аграрлық сектор өкілдерімен кездесті.
Талқылаудың негізгі тақырыптары:
- ауыл шаруашылығын дамыту;
- саланы мемлекеттік реттеу;
- агробизнестегі өзекті мәселелер болды.
Екінші күн нені көрсетті?
Сайлауалды науқанның екінші күні партиялардың стратегиясы өзгергенін анық аңғартты. Салтанатты іс-шаралардың орнына нақты өңірлік жұмыс, еңбек ұжымдарымен кездесулер, кәсіпкерлермен, жастармен және қоғам белсенділерімен ашық диалог алдыңғы орынға шықты.
Әр партия өз электоратына жақын форматты таңдауға тырысты. Бірі пікірталас ұйымдастырса, бірі марафон өткізді, енді бірі өндіріс орындары мен ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын аралады. Алдағы күндері дәл осындай өңірлік кездесулер мен тікелей байланыс сайлауалды науқанның негізгі өзегіне айналатыны байқалады.
Дереккөз: dknews.kz