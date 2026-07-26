Құрылтай – қоғамдық диалогтың маңызды алаңы

23 тамызда өтетін Құрылтай – қоғамдық маңызы бар мәселелерді талқылауға арналған кеңесу алаңы. Мұндай формат түрлі сала өкілдерінің пікір алмасуына, өзекті тақырыптарды жан-жақты қарастыруға және ұсыныстарды ортақ талқылауға мүмкіндік береді.
Құрылтайда ұлттық құндылықтарды сақтау, мәдениет, білім, ғылым, өңірлердің дамуы, әлеуметтік саясат және қоғам өміріне қатысты өзге де маңызды бағыттар қарастырылады. Әртүрлі көзқарастардың бір алаңда талқылануы қоғамдық диалог мәдениетін дамытуға және мәселелерді кешенді зерделеуге ықпал етеді.
Құрылтайдың маңыздылығы – қоғам үшін өзекті мәселелерді талқылауға арналған ашық консультативтік алаң болуында. Ол пікір алмасуға, ұсыныстарды саралауға және түрлі салалардағы тәжірибе мен көзқарастарды бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік береді.
Осы тұрғыдан алғанда, Құрылтай қоғамдық диалогты дамытуға бағытталған маңызды институттардың бірі ретінде қарастырылады. Оның қызметі қоғамдық үдерістерді жан-жақты талқылауға және ортақ мәселелер бойынша пікір алмасу мәдениетін нығайтуға негізделген.
Шортанды аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы
Абдрахманов Жұмабек Сейпелұлы