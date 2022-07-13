Продам производственную базу вдоль трассы, 12 км от города Кокшетау в сторону Петропавловска с участком земли (выкупленным) общей площадью = 3,3 га, полностью огорожена профилем на фундаменте

На территории базы имеются капитальные строения:

– офис с кухонным/столовым блоком, с двумя туалетоми/душевой, на 9-ть кабинетов (скважина для воды, канализация- септик, отопление (офис + боксы) – твердое топливо- котел длительного горения будерос) , общей площадью 245 кв. метров.

– примыкающие капитальные боксы + котельная площадью = 580 кв. метров. и хоз. блок для проживания наемных работников со всеми удобствами площадью = 75 кв. метров.

– цех по производству строительных материалов на комплексе РИФЕЙ с сушильной камерой (брусчатка, поребрик, пескоблок) = 226,2 кв. метров.

– столярный цех с бытовкой площадью = 197,3 кв. метров.

Полностью оборудованный: Четырехсторонний станок Beaver 520, Шипорезный станок ШС-3, Линия сращивания ПС-3М, Станок торцовочный маятниковый ЦМЭ-3(К).

На территории также имеется пилорама, состоящая из линии распила бревен:

А так же 2-а Животноводческих капитальных строения для разведения крупного и мелкого рогатого скота и лошадей. Площадью = 480 кв. метра и 672 кв. метра.

На базе огорожена территория под птичник (для разведения домашней птицы)

А так же 2-а Животноводческих капитальных строения для разведения крупного и мелкого рогатого скота и лошадей. Площадью = 480 кв. метра и 672 кв. метра.

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