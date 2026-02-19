Көкшетаулық «Оқжетпес» ФК-ның коммерцияландыру рәсімі басталды

Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжановтың төрағалығымен «Оқжетпес» футбол клубының қызметіне қатысты жұмыс кеңесі өтті деп хабарлайды облыс әкімінің баспасөз қызметі.
Ірі ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының өкілдері кәсіби спортты дамытуға бизнестің жүйелі қатысу моделін қалыптастыру мәселелерін талқылады.
Қазақстан Республикасы Президентінің кәсіби спортты кезең-кезеңімен коммерцияландыру және клубтардың бюджет қаржыландыруына тәуелділігін азайту жөніндегі тапсырмаларын іске асыру аясында клубты неғұрлым тұрақты қаржылық модельге көшіру мәселелері қаралды.
Қорытынды бойынша «Оқжетпес» ФК қоғамдық қорын құру жөнінде шешім қабылданды. Қордың құрылтайшысы «Қазақстанның Еңбек Ері» атағының иегері, «Агрофирма «Родина» ЖШС директоры, Ақмола облысының Құрметті азаматы, еліміздің аграрлық секторының беделді өкілдерінің бірі Иван Адамович Сауэр болады. Ол өңірдің ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерімен бірлесіп, ақмолалық футболға жүйелі қолдау көрсетеді.
Осылайша, «Оқжетпес» ФК өңірлік бизнестің қатысуымен жаңа басқару моделіне көшеді, ал облыста кәсіби спортты бюджеттен тыс қаржыландырудың жүйелі тетігі қалыптасады.
«Арқа ажарының» өз ақпараты.