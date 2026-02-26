Ақмола облысында «КӨКТЕМ-2026» РКШОЖ өтті

Буланды ауданының Макинск қаласында су тасқыны кезеңіне дайындыққа бағытталған республикалық командалық-штабтық оқу-жаттығулары өтті.
Сценарий бойынша бөгеттің шартты түрде бұзылуы пысықталып, тұрғындарға дер кезінде хабар беріліп, су басу қаупі бар аумақтан эвакуация ұйымдастырылды.
Сонымен қатар электр беру желілері тіректерінің құлауы кезіндегі іс-қимылдар, бөгетті қаптармен нығайту және мұз астына түсіп кеткен шартты балықшыны құтқару жұмыстары жүргізілді. Зардап шегушіні эвакуациялау үшін «Қазавиақұтқару» авиациясы жұмылдырылды.
Оқу-жаттығуға 200-ге жуық адам және 51 бірлік техника қатысты.
Іс-шаралар азаматтық қорғау қызметтерінің өзара іс-қимылын арттырып, су тасқыны кезеңіне дайындығын көрсетті.
@112aqmola