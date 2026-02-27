ЖАҢА КОНСТИТУЦИЯ – ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ!
Референдум өткізу – халық пікірін бекітудегі шешуші кезең. Біз оның өтуін толық қолдаймыз және әрбір азамат өз ұстанымын ашық білдіруге тиіс деп білемін.
Жаңа Конституция жобасына қатысты өз ой-пікірімді білдіруді азаматтық парызым деп санаймын.
Біздің буын ел басына түскен талай сын-қатерді еңсерді. Тәуелсіздіктің қадірін, тұрақтылықтың маңызын, бейбіт өмірдің бағасын жақсы білеміз. Мемлекеттің іргесі берік болуы үшін оның құқықтық негізі мықты, басқару жүйесі әділ әрі жауапты болуы қажет. Сондықтан да, жаңа Конституция жобасын қолдау елдің ертеңіне деген жауапкершіліктің көрінісі деп есептеймін.
Ұсынылып отырған өзгерістер мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіруге, билік тармақтары арасындағы тепе-теңдікті нығайтуға, халықтың шешім қабылдау үдерісіне қатысу мүмкіндігін кеңейтуге бағытталған. Бұл – қоғам мен билік арасындағы сенімді арттырып, әр деңгейдегі жауапкершілікті күшейтетін маңызды қадам.
Әсіресе, Конституцияда адамның құқығы мен қадір-қасиетін қорғау, әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ету мәселелеріне басымдық берілуі көңіл қуантады. Соғыс және еңбек ардагерлері үшін мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелерін сақтау, аға буынға құрмет көрсету – аса маңызды. Бұл қағидаттар жаңа жобада айқын көрініс тапқан.
Бүгінгі таңда біз тарихи маңызы бар, өте жауапты кезеңде тұрмыз. Еліміздің болашағы бірлігімізге, парасатты таңдауымызға және ортақ жауапкершілігімізге байланысты. Жаңа Конституция жобасын қолдау – тұрақты, әділетті және өркениетті қоғам құру жолындағы нақты қадам.
Ардагерлер атынан баршаңызды ел болашағы үшін маңызды шешімге бей-жай қарамай, азаматтық ұстаным танытуға шақырамын.
Шияп ӘЛИЕВ,
Көкшетау қалалық ардагерлері кеңесінің төрағасы.