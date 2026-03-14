Ақмола облысы ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеуді дамытуда

Көкшетау қаласында жүзеге асырылып жатқан GARANTI EXPORT ЖШС-нің агроөнеркәсіптік кешені осы бағыттағы маңызды жобалардың бірі саналады.
Кәсіпорын 2017 жылы іске қосылып, 2025 жылға қарай өңірдегі негізгі қайта өңдеу өндірістерінің біріне айналды. Зауыт облыс орталығының Солтүстік өнеркәсіптік аймағында орналасқан және Түркияның ODS және GULMAK компанияларының заманауи жабдықтарымен жабдықталған. Кәсіпорын қуаты жылына ондаған мың тонна бұршақ тұқымдас, майлы және дәнді дақылдарды өңдеуге мүмкіндік береді.
Зауыт өнімдері Түркия, Әзербайжан, Еуропалық Одақ елдері мен Орталық Азия нарықтарына экспортталады.
Жобаның құрылтайшысы — Ерден Елеулов. Кәсіпорында тігінен біріктірілген өндірістік жүйе қалыптасқан: компаниялар тобы мыңдаған гектар ауыл шаруашылығы алқаптарын өңдеп, зауытты өз шикізатымен қамтамасыз етеді. Өндірісте заманауи егіс кешендері мен комбайндар пайдаланылады, бидай, зығыр және жасымықтың жоғары өнімді сұрыптары өсіріледі.
Кәсіпорында көптеген жұмыс орындары ашылған. Компанияда жүздеген маман еңбек етеді.
Сонымен қатар зауытта экологиялық жауапты технологиялар енгізілуде. Олардың қатарында энергия үнемдейтін жабдықтарды пайдалану және өндірістік қалдықтарды тиімді басқару жүйелері бар.
Алдағы жылдары өндірістік қуаттарды кеңейтіп, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеудің жаңа бағыттарын дамыту жоспарланып отыр. Бұл өңірдің экспорттық әлеуетін арттырып, аграрлық нарықтағы позициясын нығайтуға мүмкіндік береді.