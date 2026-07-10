Қазақстан  Республикасы  Құрылтайының  депутаттарын сайлау жөніндегі Ақмола облысы аумақтық сайлау комиссияларының құрамы, орналасқан жері және жұмыс уақыты туралы хабарлама

Қазақстан Республикасы Президентінің 2026 жылғы 1 шілдедегі «Қазақстан Республикасы Құрылтайының сайлауын тағайындау туралы» Жарлығына және «2026 жылғы 23 тамызға тағайындалған Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттарын сайлауды дайындау мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының
2026 жылғы 1 шілдедегі № 26/41 қаулысына сәйкес Ақмола облысы аумақтық сайлау комиссияларының құрамы мен орналасқан жерлері және жұмыс уақыты туралы хабарлаймыз.
Ақмола облыстық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 89,
5 қабат, № 500 кабинет, телефон 8 (7162) 25-36-33, 51-40-12, 51-40-13.
Комиссия төрағасы – Сәдуов Манарбек Айдарбекұлы;
төрағаның орынбасары – Политкин Николай Афанасьевич;
хатшы – Наурызбекова Әсия Жасқайратқызы;
комиссия мүшелері: Бекентаева Алма Болатқызы,
Мамилин Қадырғазы Жұмағазыұлы, Немешев Игорь Сергеевич, Омарова Шынар Қарағожақызы.
Көкшетау қалалық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 87 «Б»,
1 қабат, № 100 кабинет, телефон 8 (7162) 50-44-75.
Комиссия төрайымы – Қалиева Мәриям Мұхамеджанқызы; төрайымның орынбасары – Әленова Алмагүл Қойбағарқызы;
хатшы – Қорғанбеков Алмас Қалымбекұлы;
комиссия мүшелері: Әміржанов Ерлан Жасұланұлы,
Байтілеуов Арсен Қанатұлы, Мақанов Берік Қайырбекұлы,
Таев Тастембек Төрлібекұлы.
Степногорск қалалық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Степногорск қаласы, 7 шағын аудан,
№ 4 «г» ғимарат, 2 қабат, кабинет 210, телефон 8(71645) 5-65-40.
Комиссия төрайымы – Семенюк Татьяна Викторовна; төрайымның орынбасары – Кашенова Нұргүл Берікқызы;
хатшы – Дабаева Баян Болысбекқызы;
комиссия мүшелері: Қасенов Асқар Шапағатұлы,
Мұқұжанов Ғалиақпар Болатұлы, Сүлейменова Қымбат Күшкінбайқызы, Ушакова Лариса Викторовна.
Қосшы қалалық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Қосшы қаласы, Республика көшесі, 46,
2 қабат, телефон 8 (71651) 79-1-08.
Комиссия төрағасы – Баталов Болат Сәбитұлы;
төрағаның орынбасары – Әлібекова Миркен Төреғалиқызы;
хатшы – Елубай Ерболат Мағжанұлы;
комиссия мүшелері: Борашева Әлия Қалхаманқызы,
Ержанова Сәруар Қасымқызы, Поспелова Наталья Александровна, Сүлейменов Нұрбек Мұратұлы.
Ақкөл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Ақкөл қаласы, С.Нұрмағамбетов көшесі, 67, 1 қабат, телефон 8 (71638) 5-50-72.
Комиссия төрайымы – Жетпісова Динара Болатқызы,
төрайымның орынбасары – Ақмағанбетов Амангелді Мырзабекұлы;
хатшы – Дәукенова Айжан Сабырқызы;
комиссия мүшелері: Әдежанова Рената Ғалықызы,
Баймлер Кристина Юрьевна, Балғожина Жұлдызай Меңдібайқызы, Теміртасова Ғайни Бейсенқызы.
Аршалы аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Аршалы кенті, Ж.Тәшенов көшесі, 47,
2 қабат, телефон 8 (71644) 2-18-80.
Комиссия төрайымы – Акубасова Сәуле Барлыбайқызы;
төрайымның орынбасары – Темербеков Айдар Сансызбайұлы;
хатшы – Граф Ксения Александровна;
комиссия мүшелері: Андрух Елена Анатольевна, Асанова Людмила Сабировна, Ниевина Татьяна Васильевна, Оңдаш Гүлнұр Қарасайқызы.
Астрахан аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Астрахан ауылы, Әл-Фараби көшесі, 48,
телефон 8 (71641) 2-30-88.
Комиссия төрағасы – Сағынаев Балташ Серікұлы;
төрағаның орынбасары – Алтаев Балтабек Қалымтайұлы;
хатшы – Құсайынов Қанат Дүсекейұлы;
комиссия мүшелері: Беков Ерлан Жандарбекұлы, Салықбаева Марал Серікқызы, Смирнова Светлана Ивановна, Хабибулина Татьяна Анатольевна.
Атбасар аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Атбасар қаласы, Л. Белаш көшесі, 109 «В», телефон 8 (71643) 2-55-08.
Комиссия төрағасы — Рыскелдин Асқан Жылқайдарұлы;
төрағаның орынбасары – Әдепбаева Құрмет Қаниқызы;
хатшы – Шәріпова Салтанат Жеңісқызы;
комиссия мүшелері: Әлібеков Бауыржан Кожақұлы,
Қоңырбаева Жанар Айтбайқызы, Панченко Ольга Егоровна, Шаймерденов Ержан Қайыржанұлы.
Біржан сал аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Степняк қаласы, Жақан Сыздықов көшесі,
2 «А» құрылыс, 13, 17 кабинет, телефон 8 (71639) 2-22-27.
Комиссия төрағасы – Шәуенов Серік Жанатұлы;
төрағаның орынбасары – Ақышев Қуат Қажыбайұлы;
хатшы – Бермағанбетова Зылқия Қантайқызы;
комиссия мүшелері: Баяубаев Саят Аманжолұлы,
Мамиков Бектас Өренханұлы, Нәтиева Динара Көпжасарқызы, Нұрғалиев Руслан Наилұлы.
Бұланды аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Макинск қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 21, телефон 8 (71646) 2-24-94.
Комиссия төрағасы – Есенғожин Манарбек Болатұлы;
төрағаның орынбасары – Түлебаева Роза Алтайқызы;
хатшы – Құрмашева Айнагүл Қапышқызы;
комиссия мүшелері: Алпысбаева Дамира Мухаметрашидқызы, Ларионова Надежда Николаевна, Сабеғат Аслан Шынғысханұлы, Сыздықова Бибігүл Айтжанқызы.
Бурабай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Щучинск қаласы, Абылай хан көшесі, 38,
телефон 8 (71636) 2-37-74.
Комиссия төрайымы – Әбділова Қымбат Болысбекқызы; төрайымның орынбасары – Балташев Қанат Әлібекұлы;
хатшы – Ахметова Ләззат Алкешқызы;
комиссия мүшелері: Күдеринов Диас Кешубайұлы; Мажкеев Жасұлан Сүлейманұлы, Отарбаев Дәулет Амангелдыұлы, Тыржанова Бибігүл Еркенқызы.
Егіндікөл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Егіндікөл ауылы, Мир көшесі, 24,
телефон 8 (71642) 2-11-66.
Комиссия төрағасы – Жаңабаев Самат Жаңабайұлы;
төрағаның орынбасары – Жұмабаева Гүлзада Серікқызы;
хатшы – Дингель Андрей Владимирович;
комиссия мүшелері: Ибраева Гузель Рамильевна,
Попова Лидия Николаевна, Шадура Татьяна Васильевна,
Шоқыбай Асқар Серікұлы.
Ерейментау аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Ерейментау қаласы, Ш.Уәлиханов көшесі, 43«Г», телефон 8 (71633) 2-32-45.
Комиссия төрайымы – Жүсіпова Зенеп Байваққызы;
төрайымның орынбасары – Ербатырова Зухра Серікқызы;
хатшы – Мамбеталина Гүлдана Бекенқызы;
комиссия мүшелері: Гапеева Светлана Петровна,
Рүстимова Жанна Мұратқызы, Сағиева Гүлбағдат Төкенқызы,
Смағұлов Алмас Хасенұлы.
Есіл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Есіл қаласы, Д.Қонаев көшесі, 13,
телефон 8 (71647) 2-10-06.
Комиссия төрағасы – Деревяга Максим Леонидович;
төрағаның орынбасары – Нұрмағамбетов Ақжол Ернарұлы; хатшы – Алпыспаева Алмагүл Таңатқызы;
комиссия мүшелері: Даулыбаев Нұрлан Қалиұлы,
Жамбаев Қанат Қошқарбайұлы, Каласова Балзия Асылбекқызы, Хангишиева Джамиля Гаджиевна.
Жақсы аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Жақсы ауылы, Дружба көшесі, 14, телефон 8 (71635) 2-14-04.
Комиссия төрайымы – Қасенова Ғалия Халимоллақызы; төрайымның орынбасары – Төлеубай Манас Сапиуллаұлы;
хатшы – Садуақасова Ләйлім Кенжебайқызы;
комиссия мүшелері: Әбілжанов Руслан Жанарұлы,
Ахамбаева Айгүл Мерекеқызы, Ибраев Дархан Алтынбекұлы, Райсова Ксения Вячеславовна.
Жарқайың аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Державин қаласы, Мир көшесі, 78,
1 қабат, 9 кабинет, телефон 8 (71648) 9-12-10.
Комиссия төрайымы – Рамазанова Жанар Хабидоллақызы; төрайымның орынбасары – Абитаева Эльмира Алтайқызы;
хатшы – Бижанов Жангелді Мұхамбетқалиұлы;
комиссия мүшелері: Жүсіпбекова Мәншүк Мақсұтқызы,
Муташева Марина Анатольевна, Николайцева Ирина Михайловна, Платонова Ирина Владимировна.
Зеренді аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Зеренді ауылы, Тәуелсіздік көшесі, 40, телефон 8 (71632) 21-1-97.
Комиссия төрағасы – Балтағарин Алмат Қайроллаұлы;
төрағаның орынбасары – Новокрещенов Константин Михайлович; хатшы – Хасенова Айнұр Нұғыманқызы;
комиссия мүшелері: Азнабаев Медет Төлеханұлы, Байтенов Дархан Қанатұлы, Долгова Светлана Олеговна, Сеитова Надежда Васильевна.
Қорғалжын аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Қорғалжын ауылы, К.Күмісбекова көшесі, 30,
1 қабат, телефон 8 (71637) 2-10-06
Комиссия төрағасы – Байқадамов Бауыржан Шөкенұлы; төрағаның орынбасары – Серікова Жұлдыз Жүнісқызы; хатшы – Нүркенова Сәуле Серікқызы;
комиссия мүшелері: Байбекова Құралай Құрмантайқызы, Қарағожина Гүлшат Балташқызы, Каримова Салтанат Сайлаубекқызы, Түсіпова Қарашаш Сайранқызы.
Сандықтау аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Балкашино ауылы, Абылай хан көшесі, 128, телефон 8 (716) 40 9-30-03.
Комиссия төрайымы – Әуезхан Клара Серікбайқызы, төрайымның орынбасары – Тасмағамбетова Айбаршын Тілеуғабылқызы, хатшы – Омаров Аслан Қайратұлы,
комиссия мүшелері: Айсин Тимур Маратұлы, Найданова Татьяна Ивановна, Черемухин Артем Сергеевич, Шапарь Светлана Николаевна.
Целиноград аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Ақмол ауылы, 019 есептік тоқсан, 1177 құрылым, телефон 8(71651) 3-00-06.
Комиссия төрайымы – Айтқожина Әсел Алпамысқызы; төрайымның орынбасары – Аманжолова Жайнагүл Сергеевна; хатшы – Рақымбек Аятолла Жұмақанұлы;
комиссия мүшелері: Әлімбаев Қайрат Әділханұлы,
Жұмабай Гүлжан Аймағамбетқызы, Толқынбек Диана Нұрланқызы, Шарипов Нариман Ғалымұлы.
Шортанды аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Шортанды кенті, Абылай хан көшесі, 22,
телефон 8 (71631) 2-11-01.
Комиссия төрағасы – Атабаев Марат Алтайбекұлы; төрағаның орынбасары – Власкина Минара Шавердиевна; хатшы – Дулат Амангүл;
комиссия мүшелері: Әкімжанова Салтанат Қуандыққызы,
Дорожкеевич Сергей Вячеславович, Олжабай Ернар Айдынұлы, Танатов Бүркіт Өтегенұлы.
Аумақтық сайлау комиссиясының жұмыс кестесі: жұмыс күндері таңғы сағат 9.00-ден кешкі 18.30-ға дейін түскі ұзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін; демалыс және мереке күндері сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін.
Ақмола областық аумақтық сайлау комиссиясы.