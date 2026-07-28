Құрылтай-2026 – өңірлік мәселелер сайлауалды бәсекенің басты тақырыбы

Саяси партиялар сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарының географиялық ауқымын кеңейтіп келеді. Кандидаттардың сайлаушылармен кездесулері қалалар мен ауылдарда ғана емес, өндіріс орындарында, түрлі мекемелерде, тіпті қоғамдық көліктерде де орын алып жатыр. Соңғы уақытта қоғамдық көлік тұрғындармен тікелей пікір алмасатын тиімді алаңдардың біріне айналып келеді.
Әрбір саяси партия сайлаушылармен байланыс орнатудың өзіндік тәсілін қалыптастыруға ұмтылып жатыр. Дегенмен, сайлауалды күн тәртібінің негізгі өзегін азаматтарды күнделікті толғандыратын мәселелер құрайды. Олардың қатарында өңірлерді дамыту, өнеркәсіп пен кәсіпкерлікті қолдау, экология, жұмыспен қамту, білім беру, әлеуметтік саясат және қалалық инфрақұрылымның сапасын арттыру мәселелері бар.
«Әділет» партиясы «Әділетті Қазақстан үшін» мобильді керуені аясында еліміздің бірқатар өңірін аралап шықты. Көшпелі кездесулермен қатар Жетісу облысында тұрғындармен өзара байланыс пен қоғамдық бірлікті нығайтуға бағытталған «Әділет желкені» атты акция ұйымдастырылды. Сонымен қатар партиядан Құрылтай депутаттығына кандидат Екатерина Смышляева сайлауалды бағдарламаның негізгі бағыттарын түсіндіретін қысқа бейнероликтер топтамасын бастады. Ол бейнеүндеулерінде бағдарламаның негізгі басымдықтарын еркін форматта, көлік тізгінінде отырып әңгімелейді. Алғашқы бейнеролигі Рудный мен Жітіқара қалалары арасындағы жұмыс сапары кезінде түсірілді.
Павлодарда партия кандидаттары қала тұрғындарымен тікелей қоғамдық көлікте жүздесіп, трамвайдағы күнделікті сапарды ашық пікір алмасу алаңына айналдырды. Негізгі іс-шаралар Маңғыстау облысында өтті. Мұнда партия өкілдері тұрғындармен кездесіп қана қоймай, еңбек ұжымдарымен, мұнай-газ және балық шаруашылығы саласының мамандарымен, теңіз сервистік компанияларының қызметкерлерімен, кәсіподақ өкілдерімен және өндіріс ардагерлерімен жүздесті.
Кездесулер барысында еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өндірістік және порт инфрақұрылымын жаңғырту, Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту, өнеркәсіпті өркендету, кадр даярлау және цифрлық экономикаға қажетті мамандарды әзірлеу мәселелері талқыланды. Сонымен қатар Каспий теңізінің экожүйесін сақтау мәселелеріне ерекше назар аударылды. Жаңаөзен қаласының жұмысшы жастарымен өткен кездесулерде заманауи технологияларды енгізу, жаңа өндірістерді дамыту және адами капиталды нығайту мәселелері сөз болды.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партия (ЖСДП) Ақмола және Қарағанды облыстарында сайлаушылармен кездесулер өткізді. Ал Алматыда өткен футбол матчында партияның рәміздері бейнеленген киіммен алаңға жүгіріп шыққан азаматқа қатысты оқиға ақпараттық кеңістіктің назарын аударды. Полицияның мәліметінше, ол ұсталып, қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін оған қатысты әкімшілік іс қозғалды.
Көкшетауда партия өкілдері Eurasia Group кәсіпорнының еңбек ұжымымен кездесіп, жалақы деңгейі, еңбек жағдайы мен қауіпсіздігі, әлеуметтік кепілдіктер және өңірлік экономиканы дамыту мәселелерін талқылады. Ал Қарағандыда өткен кездесуде педагогтер қауымдастығының өкілдерімен, өңір белсенділерімен және тұрғындармен білім беру, қызметкерлерді әлеуметтік қорғау, жер қатынастары және тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету мәселелері бойынша пікір алмасты.
«Байтақ» партиясының сайлауалды іс-шараларында экологиялық күн тәртібі негізгі бағыттардың бірі ретінде қалып отыр. Алайда әр өңірде көтерілетін мәселелер жергілікті ерекшелікке сай қалыптасып жатыр. Тараз қаласында партия өкілдері мамандандырылған колледж студенттерімен кездесіп, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, «жасыл» экономиканы дамыту және экологиялық жауапкершілік мәселелерін талқылады.
Ақтөбеде кандидаттар «Алтын Орда» шағынауданының тұрғындарымен кездесіп, сапалы ауызсумен қамтамасыз ету, қалалық ортаның жай-күйі және жасыл аймақтардың тапшылығы мәселелеріне тоқталды. Шығыс Қазақстан облысында басты назар самырсын ормандарын сақтауға аударылса, Алматы облысында партия өкілдері алматылық апорт өсірумен айналысатын бағбандармен жүздесті. Ал Жамбыл облысындағы «Қызыл Жұлдыз» тұрғын алабында өткен кездесуде суару жүйесін жетілдіру, қоғамдық кеңістіктерді абаттандыру, қалдықтарды бөлек жинау жүйесін енгізу және электр энергиясымен қамтудағы үзілістер мәселелері көтерілді.
Қазақстан халық партиясы (ҚХП) бұл жолы қоғамдық акцияларға басымдық берді. Алматыда партия концерттік бағдарламаны тұрғындармен ашық пікір алмасу алаңымен ұштастырған «Мәңгілік классика» атты мәдени акция өткізді. Сонымен қатар партия Respublica және «Ақ жол» партияларының кеңселері маңында кездесу ұйымдастырып, ҚХП өкілдері азаматтар мен аталған партиялардың қызметкерлеріне өздерінің сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырды.
Бұдан бөлек, ҚХП өкілдерінің мәлімдемелері саяси оппоненттерді сынға алумен қатар өрбіді. Партияның сынының негізгі нысаны ЖСДП болды. ҚХП өкілдерінің пікірінше, ЖСДП бұрыннан қоғамдық талқыда жүрген әлеуметтік бастамаларды өздерінің сайлауалды ұсыныстары ретінде көрсетуге тырысуда. Мысал ретінде зейнет жасын төмендету бастамасы айтылды. ҚХП мәліметінше, бұл мәселені партия он жылдан астам уақыт бойы тұрақты түрде көтеріп келеді. «Архаика – бұрыннан белгілі бастамаларды өз жаңалығың ретінде көрсету. Зейнет жасын төмендету – дұрыс ұсыныс. Бірақ Қазақстан Халық партиясы бұл мәселені он жылдан астам уақыттан бері көтеріп келеді», – деді партия мүшесі Бейбіт Құсайынов.
Сондай-ақ партияның бастамасымен еліміздің бірден жиырма қаласында «Кәне, құшақтасайық!» атты науқаны өтті. Оның аясында қатысушылар бір-біріне жылы лебіз білдіріп, жүздеріне күлкі сыйлап, символикалық түрде құшақтасуға шақырылды.
«Ауыл» партиясының сайлауалды кездесулерінде өңірлерді кешенді дамыту мәселелері негізгі тақырыптардың біріне айналды. Қосшы қаласындағы мәдени-спорт кешенінің қызметкерлерімен өткен кездесуде қаланың қарқынды өсуіне байланысты туындаған мәселелер, жаңа мектептер салу, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт және инженерлік инфрақұрылымды дамыту қажеттілігі талқыланды. Партия сайлаушылармен кездесулер барысында өңірлердің жан-жақты дамуына басымдық беріп келе жатқанын айтты партия төрағасы.
Батыс Қазақстан облысында партия активімен кездесу өтіп, сайлауалды науқанның негізгі міндеттері талқыланды. Сонымен қатар партия өкілдері тұрғындармен байланыс орнатудың түрлі тәсілдерін қолдануға ұмтылуда. Дәстүрлі кездесулермен қатар Құрылтай депутаттығына кандидат Қарақат Әбден сапарларының бірінде туған-туыстарымен бірге таба нан пісіріп, отбасы құндылықтары мен ұлттық дәстүрлердің маңызын дәріптеді.
«Ақ жол» демократиялық партиясы кәсіпкерлер қауымдастығымен кездесулер сериясын жалғастырды. Көкшетауда кандидаттар NOVOPACK кәсіпорны мен Қазақстан аграрлық-индустриялық корпорациясында (ҚАИК) болып, отандық өндірісті қолдау, ауыл шаруашылығы машина жасауды дамыту, шағын және орта бизнесті өркендету, сондай-ақ жұмыспен қамту, инфляция, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру және зейнетақы жүйесіне қатысты мәселелерді талқылады. Сонымен қатар партия өкілдері Көкшетау қаласындағы №1 сүт зауытының жұмысымен танысып, өндірісті жаңғырту бағыттарын қарастырды.
Алматыда партия кандидаттары «Magnum» ЖШС ұжымымен кездесіп, сайлауалды бағдарламасының негізгі басымдықтарын таныстырды.
Өңірлердегі үгіт-насихат жұмыстарымен қатар әлеуметтік желілерде алдағы сайлауға арналған азаматтық бастамалар да көрініс табуда. Партия «Өзгерістер жолы» атты онлайн-жобаны іске қосты. Жоба аясында Батыс Қазақстан облысындағы ауыл тұрғындарының бірі сайлаушылардың ұсыныс-тілектерін партияға жеке жеткізу үшін велосипедпен Астанаға жолға шықты. Сапар барысында ол блог жүргізіп, бағыты туралы баяндап, жолай елді мекендердің тұрғындарымен кездесуде. Олар өз ұсыныстары мен тілектерін жолдап, жиналған барлық өтініштерді жоба авторы елордаға жеткен соң партия өкілдеріне табыстауды жоспарлап отыр.
Өңірлердегі сайлауалды үгіт жұмыстарының бүгінгі көрінісін «Respublica» партиясы түйіндеді. Партияның негізгі назары өндіріс саласының өкілдерімен және жастармен кездесулерге аударылды. Кандидаттар «Восток-Молоко», AN Group және «Қазмырыш» кәсіпорындарында болып, еңбек ұжымдарымен кадрлық әлеуетті нығайту, өңдеу өнеркәсібін дамыту, салық саясаты, кәсіпкерлік жүргізу үшін қолайлы жағдай жасау және отандық өндірісті қолдау мәселелерін талқылады.
Өндіріс орындарындағы кездесулермен қатар Өскемен қаласында партия жақтастарының форумы өтіп, онда кәсіпкерлікті дамыту, жастарды жұмыспен қамту және креативті индустрияларды ілгерілету мәселелері қарастырылды. Дәстүрлі кездесулерден бөлек, партиядан Құрылтай депутаттығына кандидат Маргарита Боярова цифрлық платформаларды да белсенді пайдаланып келеді. Ол Threads әлеуметтік желісіндегі парақшасында оқырмандарымен тікелей байланыс орнатып, партияның сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын түсіндіріп жүр.
Бүгінде сайлауалды науқан еліміздің барлық өңірін дерлік қамтып отыр. Үгіт-насихат жұмыстарының форматы да сан алуан: өндіріс орындарындағы кездесулерден, қоғамдық акциялардан бастап оқу орындарындағы пікірталастар мен тұрғындармен ашық диалогтарға дейін. Алайда өткізілетін іс-шаралардың форматына қарамастан, сайлауалды күн тәртібінің негізгі өзегін өңірлерді дамыту, экономиканы нығайту, әлеуметтік саланы жетілдіру, экологиялық мәселелер және азаматтардың өмір сүру сапасын арттыруға қатысты өзекті тақырыптар құрайды.