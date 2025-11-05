Көкшетауда «Есірткісіз өмір: таңдау сенде» есірткіге қарсы форумы өтті

«Заң және тәртіп» идеологемасын нығайту мақсатында Ақмола облысында Көкшетау қаласындағы Жоғары техникалық колледж студенттерінің қатысуымен есірткіге қарсы форум өтті. Іс-шараны есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы білім басқармасымен және есірткі құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңес мүшелерімен бірлесіп ұйымдастырды.
«Есірткісіз өмір: таңдау сенде!» осындай ұранмен құқық қорғау органдары мен жастардың кездесуі өтті. Есірткі полицейлері балаларға үлкен танымдық бағдарлама дайындады, ал кездесудің басты мақсаты-өскелең ұрпақтың бойында есірткіге қарсы иммунитетті қалыптастыру және заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік туралы ескерту.
Іс-шараның бұл форматы полицейлерге студенттердің ең көп санын қамтуға мүмкіндік берді. Дәрістерді бір уақытта 100 — ге жуық бірінші курс студенттері тыңдай алды.
Форум аясында бір ортақ мақсат-жас ұрпақтың денсаулығын сақтау арқылы біріктірілген түрлі қызмет салаларының өкілдері сөз сөйледі.
Әдеттегі баяндамалардан алыстап, спикерлер пайдалы ақпаратты диалог түрінде жеткізуге тырысты. Бұл студенттерге өз пікірлерін білдіруге және форумның толыққанды қатысушысы болуға мүмкіндік берді.
Спикерлер арасында полиция қызметкерлері, дәрігерлер, қоғам қайраткерлері, жасанды интеллект саласындағы жас мамандар және еріктілер бар.
Форум полиция департаменті кинологтарының көрсетілімімен аяқталды. Маман қызметтік итпен бірге оның есірткіге еліктегішті табу қабілетін көрсетті.