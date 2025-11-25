Ақмола облыстық мәслихатының депутаттары мен облыс тұрғындарының назарына

«Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабына сәйкес 2025 жылғы 27 қарашасында сағат 15-00-де Көкшетау қаласында (Абай көшесі, 83) сегізінші шақырылған Ақмола облыстық мәслихатының кезектен тыс жиырма үшінші сессиясы шақырылатынын хабарлаймын.
Сессияның қарауына «2025-2027 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Ақмола облыстық мәслихатының 2024 жылғы 11 желтоқсандағы № 8С-16-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» және басқа да сұрақтар енгізіледі.
Бейбіт ЖҮСІПОВ,
Ақмола облыстық мәслихатының төрағасы.