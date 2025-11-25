Степногорск қаласында жаңа әлеуметтік маңызы бар жобалар іске қосылады

Степногорскта келесі жылы қала инфрақұрылымын дамытуға және тұрғындарға қызмет көрсетуге бағытталған жаңа әлеуметтік маңызы бар жобалар іске қосылады. Әлеуметтік кәсіпкерлікке арналған облыстық грант конкурсының нәтижелері бойынша Степногорсктың екі кәсіпкері бұрын қалада болмаған бастамаларды жүзеге асыру үшін қаржылай қолдау алды.
Жеңімпаздардың бірі – «DAMU» балалар білім беру орталығы. 3 млн теңге көлеміндегі грант 2026 жылы орталықты кеңейтуге мүмкіндік береді: қосымша топтар ашу және балабақша мен бастауыш сынып жасындағы балаларға арналған жаңа оқу бағыттарын іске қосу жоспарлануда. Жоба білім беру қызметтерін қолжетімділігін арттыруға және балалар үшін жаңа орындар құруға бағытталған.
Екінші қолдау тапқан жоба – болашақта екінші шикізатты қабылдау және сұрыптау пункті. Кәсіпкер 5 млн теңге көлемінде грант алып, қалада алғашқы толыққанды қалдықтарды сұрыптау алаңын ашуға дайындалып жатыр. Жобаны іске асыру келесі жылы басталады. Пункт пластик, қағаз, металл және басқа да қайта өңделетін материалдарды қабылдайды, бұл қалада қалдықтарды жүйелі түрде сұрыптауды енгізуге және экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік береді.
Степногорск қаласы кәсіпкерлік бөлімі басшысы Әсет Мұқанов жобалардың маңыздылығын атап өтті:
«Грант алу – бұрын қалада дамымаған жаңа бағыттарды іске қосуға алғашқы қадам. Білім беру жобасы мен болашақ сұрыптау пункті қала инфрақұрылымының маңызды элементтері болады. 2026 жылы олар айтарлықтай әлеуметтік әсер береді деп күтеміз», — деді бөлім бастығы.
Сонымен қатар, ағымдағы жылдың қорытындысы бойынша Степногорск кәсіпкерлері барлық деңгейдегі бюджетке 58,8 млрд теңге аударды, 475 жаңа жұмыс орнын ашты, ал шағын және орта бизнес саласында жұмыс істейтіндердің саны 10 710 адамға жетті. Әлеуметтік жағынан осал азаматтарға өз ісін ашу үшін 13 грант берілді.