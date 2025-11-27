Степногорск – Ақмола облысының индустриалдық өсімінің алдыңғы қатарында

Степногорск, Ақмола облысының негізгі өнеркәсіптік орталықтарының бірі, өндіріс пен инвестициялық белсенділіктің айтарлықтай өсуін көрсетіп, өз позицияларын сенімді түрде ұстап тұр. 2025 жылдың қаңтар-қазан айлары аралығындағы мәліметтер бойынша, қала өңірдің жалпы өнеркәсіптік өндірісінің стратегиялық 22,9%-ын құрайды.
Биыл Степногорск өнеркәсіптік аймағының кәсіпорындары 451,1 млрд теңгенің товарлық өнімін өндірді, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 74,5 млрд теңгеге артық.
«Біздің өнеркәсібіміз стратегиялық маңызды өнімдердің кең ауқымын қамтиды. Қала экономикасы тау-кен, химия және энергетика секторларындағы қуатты кәсіпорындарға негізделген. Олардың арасында — «СТПЗ» АҚ, «АК Алтыналмас» АҚ және оның еншілес кәсіпорындары «Казахалтын» ЖШС, «Казахалтын Technology» ЖШС, «Аксу Technology» ЖШС, «СГХК» ЖШС, «SSAP» ЖШС, «Astana-Nan Chemicals» ЖШС, «Alfa Organic» спирт зауыты, «СМЗ» ЖШС, «Целингормаш» ЖШС, «Степногорск ЖЭС» ЖШС, «Степногорск-Теплотранзит» ЖШС, «Степногорск-Энерготранзит» және «Степногорск-водоканал» ЖШС. Біз алтын, подшипниктер, уран, мыс концентратын, тіпті күкірт қышқылын өндіреміз» — деп атап өтті кәсіпкерлікті дамыту бөлімінің басшысы Әсет Мұқанов.
Инвестициялар қаланың модернизациясы мен дамуына қуатты импульс беруде. 2025 жылы Степногорсктің негізгі капиталына 27,1 млрд теңге инвестиция салынды — бұл 2024 жылғы көрсеткіштен екі есе артық.
Инвестициялық белсенділіктің артуы өнеркәсіп саласындағы ауқымды жобаларды және инженерлік инфрақұрылымды модернизациялауды жүзеге асырумен байланысты
Биылғы жылдың ең негізгілері ретінде келесі инвестициялық жобаларды атап өтуге болады: «Organic Food» ЖШС картоп сақтау қоймасының құрылысы, «Казахалтын Technology» ЖШС №2 қалдық сақтау қоймасының құрылысы, ЗИФ Ақсу «Аксу Technology» ЖШС ұсақтау-сорттау кешенін модернизациялау, «Аксу Technology» ЖШС жаңа кен-малтатас ұсақтау кешенін орнату, «СГХК» ЖШС гидрометаллургиялық зауытын реконструкциялау, «Степногорск ЖЭС» ЖШС қуаттарын модернизациялау.
«Мемлекеттік қаржыландырудың арқасында жеңілдетілген 2,5% мөлшерлемемен біз қысқа мерзімде 8750 тоннаға арналған көкөніс сақтау қоймасын толық модернизациялауға қол жеткіздік, оның ішінде 4000 тоннаға арналған заманауи тоңазытқыш қуаттары бар. Енді біз өнімді жазға дейін сенімді түрде сақтап, нарықты сапалы жергілікті өніммен қамтамасыз ете аламыз» — деп бөлісуде «Organic Food» ЖШС директоры Мейірхан Балпанов.
Жалпы алғанда, қаланың өнеркәсібі Ақмола облысының әлеуметтік-экономикалық дамуын алға тартып отырған қуатты күш болып табылады. Кәсіпорындардың тұрақты жұмысы, өндіріс көлемінің өсуі және инвестициялардың тартылуы жаңа өсім нүктелерін қалыптастырып, жұмыс орындарын ашып, өңірдің еліміздің өнеркәсіптік картасындағы орнын нығайтуда.