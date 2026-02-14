Депутат: Жаңа Конституция жобасындағы әр норма тәуелсіздікті қорғауға бағытталған

– Жаңа Ата заң жобасы тұтастай елдің егемендігіне кепілдік береді. Бұл туралы ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Жанарбек Әшімжан «Референдум-2026» онлайн марафоны барысында мәлімдеді.
Оның сөзінше, жаңа Конституцияға көшу жаңа бір тарихи кезеңге өтуге жол ашады.
— Тәуелсіздіктің тамырына балта шабуға жасалған қадамның барлығы заңнамалық тұрғыдан талқандалу керек. Жаңа Конституция жобасының 1-бабынан бастап, бүкіл 11 бөлім, 96 бабының барлығы тәуелсіздікті қорғауға бағытталған. Әдеби, мәдени, рухани, ғылыми тұрғыдан бастап, экономикалық тәуелсіздік, саяси тәуелсіздік, азаматтардың ар-ождан бостандығы, территориялық тәуелсіздік, өзге елдермен қарым-қатынас — осының барлығы жаңа Конституция жобасында қамтылған. Бұл — жаңа бір тарихи кезеңнің бастауы, — деді депутат.
Еске салайық, бұған дейін жаңа Конституция жобасы қазақ тілінде жатық жазылғаны жөнінде хабарлаған едік.
Тегтер: Жанарбек Әшімжан Депутат Референдум Саясат Конституция Конституциялық реформа
Алпамыс Файзолла
Фото: Видеодан скрин
Дереккөз: kaz.inform.kz