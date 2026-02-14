«Референдум-2026» онлайн-марафоны басталды

Ата Заңымыздың болашағына арналған «Референдум-2026» атты онлайн-марафон сағат 12:00-де басталды.
Онлайн-марафон сағат 18:00-ге дейін Kazinform агенттігінің YouTube арнасында, республикалық телеарналардың және интернет-порталдардың YouTube және Facebook желісіндегі платформалары арқылы трансляцияланады.
Марафон аясында 100-ге жуық сарапшы, заңгер, қоғам белсендісі мен мемлекет қайраткерлері сөз сөйлейді.
Шара аясында Конституциялық комиссия мүшелері, заңгерлер, сарапшылар және азаматтық белсенділер пікір алмасу алаңында бас қосады. Конституциялық өзгерістердің әр азаматтың өміріне әсері туралы айтылады.
Еске салсақ, 11 ақпан күні Қасым-Жомарт Тоқаев Конституциялық комиссия төрағасы – Конституциялық сот төрағасы Эльвира Әзімованы, Конституциялық комиссия төрағасының орынбасары – Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қаринді және Конституциялық комиссия мүшесі – Президенттің құқықтық мәселелер жөніндегі көмекшісі Ержан Жиенбаевты қабылдады. Мемлекет басшысына Комиссияның жаңа Конституция жобасы бойынша атқарған жұмысы туралы мәлімет берілді.
Мемлекет басшысы 2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдум өткiзу туралы Жарлыққа қол қойды.
Қазақстан Республикасының жаңа Ата Заңының қорытынды жобасы жарияланды.