Экологиялық фестиваль – таза болашаққа қадам!

23 наурыз күні сағат 11:00-де Қажымұқан ауылында табиғатқа және еліміздің болашағына бейжай қарамайтын жандарды біріктірген жарқын әрі әсерлі экологиялық фестиваль өтті.
Іс-шара аясында экологиялық мәдениетті қалыптастыруға және қоршаған ортаға ұқыпты қарауға бағытталған «Парасат» волонтерлік экологиялық клубының тұсаукесері өтті.
Спикерлердің мазмұнды да шабыттандыратын сөздері фестивальге ерекше мән беріп, әр азаматтың туған жер тазалығына деген жауапкершілігін тағы бір мәрте еске салды.
Мерекелік көңіл-күйді Астанадан арнайы шақырылған өнерпаздардың қатысуымен өткен музыкалық бағдарлама айрықша әсерге бөледі.
Аталған бастаманың алдағы уақытта кеңінен дамитынын атап өткен жөн: жуырда тағы 20 округте волонтерлік экологиялық клубтар ашу жоспарлануда.
Бұл күн тек бір шара ғана емес, табиғатқа жанашырлықтың, бірліктің және саналы болашаққа ұмтылыстың айқын көрінісіне айналды.
Біз бірге әлемімізді таза әрі көркем етеміз!