Қауіп олқылықты кешірмейді

КӨКТЕМ ҚАРЕКЕТІ
Облыс әкімі Марат Ахметжановқа ауданда аппарат отырысында көктемгі су тасқынына дайындық жұмыстары туралы Бұланды ауданының әкімі Ардақ Смайылов есеп берді.
Аудан әкімінің айтуынша, жоспарланған іс-шаралардың барлығы дерлік орындалды, оның ішінде Прохоровско-Колоколовская бөгетіне күрделі жөндеу жұмыстары мен Иванковская бөгетін қалпына келтіруге дайындық жұмыстары жүргізілді.
– 2026 жылға жергілікті бюджеттен қар тазалау, төтенше жағдайларды жою және жарылыс жұмыстарын жүргізуге қаражат бөлінді. Төтенше жағдайларды жоюға 90-нан астам жеке құрам, арнайы техника, сорғы техникасы, уақытша орналастыру орындары дайын. Инертті материалдар мен жанар-жағар май қоры жинақталып, тәулік бойы жұмыс істейтін гидрографиялық бекеттер қауіпті аймақтарға қойылды, – деді аудан әкімі өз сөзінде.
Дегенмен, Ақмола облыстық жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасының бастығы Марат Оспановтың айтуынша, Бұланды ауданы көктемгі су тасқыны қаупі жоғары аймақта тұр.
– Тәуекел тобындағы 11 елді мекен бар, оның жетеуі өзен алаптарында. Соңғы жылдар көрсеткеніндей, барлық қорғаныш бөгеттері тиімді емес. Аудан орталығы Макинск қаласы да дренаждық жүйенің жоқтығынан және қар тазалау жұмыстарының жеткіліксіздігінен жыл сайын еріген судан зардап шегеді, – деді Марат Оспанов.
– Өткен жылы ақпан айының соңы мен наурыз айының басында барлық суару арықтары қар мен мұздан бітеліп қалды. Қарды уақытылы тазаламасаңыз, барлық жұмыстарыңыз бекер болады. Өкінішке орай, Макинск қаласындағы жаңбыр суын бұру жүйесі аяқталмаған, бұл өңірдің еріген суды ағызу дайындығына күмән келтіреді. Ауданда апатты жағдайда және қанағаттанарлықсыз жағдайда тұрған екі гидротехникалық құрылыс бар, – деді Марат Ахметжанов. – Табиғи ресурстар басқармасы бұл салаларға ерекше қамқорлық жасауы керек. Бюджеттен қаржы бөлінді, енді оны игеріп қана қоймай, дұрыс нәтиже көрсетіп, халықтың мүлкін, өмірін, денсаулығын сақтауға кепілдік беруіміз керек.
Аппарат отырысында өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары да талқыланды. 2025 жылдың соңына қарай Бұланды ауданы тұрақты өсім көрсетті. Ауыл шаруашылығы өндірісі негізгі қозғаушы күш болды. Облыстың ауыл шаруашылығы өнімінің 13,8 пайызы ауданның үлесіне тиді, майлы дақылдар кеңейді, жалпы астық түсімі артты. Қала құраушы кәсіпорындар «Макинск құс фабрикасы» мен «Бота» кәсіпорнының жұмысы өңір экономикасының өркендеуіне септігін тигізуде.
Облыс әкімі атап өткеніндей, әлі де шешімін таппаған мәселелер бар. Сүт пен жұмыртқа өндірісі азайып, шағын және орта бизнестің белсенді субъектілерінің саны қысқарды. Жол құрылысы мен жөндеу, кезекте тұрғандарға баспана бөлу, ұзақ мерзімді құрылыс нысандарын аяқтау мәселелері шешімін таппай отыр.
– Су тасқынына дайындық және елді мекендерді қардан тазалау жұмыстарын үнемі қырағылықпен жүргізіңіздер. Жергілікті жерлерде жедел шешім қабылдап, әрбір теңгені тиімді игеріңіздер. Өңірді дамытуға барлық алғышарттар бар. Аудан әкіміне жобаның іске асырылуын, инвестиция тартуды, шағын және орта бизнесті дамытуды, бюджеттің тиімді игерілуін қадағалауды күшейтуді тапсырамын. Сондай-ақ, жыл соңына дейін барлық жоспарланған әлеуметтік нысандардың құрылысы аяқталуы тиіс, – деп сөзін түйіндеді облыс әкімі Марат Ахметжанов.
