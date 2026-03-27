Қоғам

Батаменен ел көгерер

Арқа ажары

18 наурыз күні «Ауыл» партиясының Ақмола облыстық филиалы ұйымдастыруымен «Батамен Ел Көгерер» ұлттық байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті

Іс-шараның басты мақсаты – қазақ халқының ұлттық дәстүрлерін, рухани құндылықтарын дәріптеу, мәдени мұрасын сақтау және талантты жастарды қолдау

Байқау барысында қатысушылар өз өнерлерін көрсетіп, қазылар алқасының шешімімен үздіктер анықталды.

Жеңімпаздар:
І орын – Магалиев Амантай Жылкыбайұлы
ІІ орын – Магауов Еслямбек Жақсыгелдіұлы
ІІІ орын – Хабдырашұлы Дакей

Сонымен қатар, байқауға белсене қатысып, ерекше өнер көрсеткен қатысушыларға ынталандыру сертификаттары табысталды:
— Шарипов Әлімтай Ғазизұлы
— Сарбасов Ғалым Шаяхметұлы

Барлық қатысушыларға дипломдар мен естелік сыйлықтар берілді

Шара барысында мәдени бағдарлама ұсынылып, ұлттық құндылықтар кеңінен насихатталды.

Іс-шараға БАҚ өкілдері де қатысып, оның ішінде «Арқа ажары» газетінің тілшісі арнайы келді

Осындай игі бастамалар арқылы ұлттық мұрамыз жаңғырып, жас ұрпаққа үлгі болары сөзсіз.

