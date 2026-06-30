16–17 шілде күндері Ақмола облысы еліміздің басты аграрлық алаңына айналады!

Целиноград ауданындағы «Ақтық» агрофирмасы» АҚ-ның демонстрациялық алқаптарында Jańa Dala / Green Day 2026 халықаралық көрме-демонстрациясы өтеді.
Ауқымды шараға 20 елден 250-ден астам компания, 6 мыңнан астам қатысушы қатысады. Қонақтар 500-ден астам заманауи ауыл шаруашылығы техникасын, өсімдік және мал шаруашылығы саласындағы инновациялық әзірлемелерді, цифрлық технологияларды, агродрондарды, роботтандырылған фермаларды және агроөнеркәсіп кешеніне арналған әлемдік озық шешімдерді тамашалай алады.
Бағдарлама аясында кәсіби байқаулар, тақырыптық сессиялар, халықаралық кездесулер және агроөнеркәсіп кешенінің ардагерлерін салтанатты марапаттау рәсімі өтеді.
Өтетін орны: Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Нұресіл ауылы, «Ақтық» агрофирмасы» АҚ-ның демонстрациялық алқаптары.