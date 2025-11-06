Шоқанның даналық өнегесі

Ұлылар ұлағаты
Қазақ даласы тұрмақ, астамшыл империяның өзін асқан дарындылығымен, сан қырлы талант қырларымен мойындатып, аққан жұлдыздай жарқ етіп, өте шыққан қысқа ғана ғұмырында ұлан-ғайыр қыруар істер тындырып кеткен қазақ халқының данышпан перзенті Шоқан Уәлиханов феноменіне бойлау, өзіндік дара бітім-болмысын ашу кімге болмасын, үлкен жауапкершілік жүктейді. Көптеген зерттеулік еңбектерде, энциклопедияларда Шоқан Уәлихановқа берілген анықтамаларда оның ғалымдық қырлары аталғанда, негізінен, географ, шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, ағартушы, аудармашы, саяхатшы деп көрсетіледі.
Әрине, мұны жоққа шығармаймыз және бір ғана адам үшін осылардың өзі аз емес екені түсінікті, дара талант қырларын ашуға да әбден жеткілікті болары сөзсіз. Бірақ, осылардың өзі оның сан қырлылығы туралы толық мағлұмат бере алмасын айтпай кетуге болмас.
Мысалы, оның суретшілік өнеріне белгілі атақты суретшілердің өзі жоғары баға берген, оның, әсіресе, портретистік, пейзажистік бағыттағы өнер туындыларының Леонардо да Винчи, Рафаэль ди Санти туындыларымен үндесетінін жазып, өте биік бағалаған. Сонымен бірге, ол филолог-тілші-лингвист болған, осы зерттеушілік бағытта әлденеше тіл білген және өмірден өткенінше тілдерді меңгеруін жалғастырумен болған. Ол өзінің туған ана тілін жай ғана біліп қоймай, зерттеушілікпен көңіл қойған, белгілі шешендермен сөз сайысына түскен сайыпқыран шешен тілді болған. Осы бағытта тамырлас түркі тілдерімен қатар қарастыру мақсатында шағатай-өзбек, ұйғыр, қырғыз тілдерін білген.
Оның шығыстанушы ғалым болуы да осыдан бастау алады. Ол Омбыдағы кадет корпусына барғанда, бір ауыз орысша білмей барып, орыс балаларының мазағына ұшырапты, осыған қатты намыстанған Шоқан екі-үш айдың ішінде орыс тілін жүйрік меңгеріп қана қоймай, оқу үлгерімі жағынан барлық қатар құрбыларынан озып алға түскен. Ал, бұл оның өзгеше бір дарын қырын танытпай ма. Орыс тілін былай қойып, ол сол кездерде Ресейдегі барша оқу орындарында оқытылатын француз, ағылшын тілдерін де жетік меңгеріп, бұл тілдегі шығармаларды аударма арқылы емес, түпнұсқадан оқи алған. Бұл да Шоқанның феномендік бір қыры болмас па?!
Сонымен бірге, ол тілші лингвистік зерттеушілігін кеңейте түсу мақсатымен, «Қытай-моңғол-ұйғыр тілдерінің сөздігі» деген еңбек жазған. Демек, Шоқан бұл тілдерді де толық меңгермесе де, ғылыми зерттеушілік қызығушылығын танытқан.
Осылардың бәрінің үстіне, Шоқан көрген білгенін, өмірден тоқыған, түйгендерін жіпке тізгендей, ғажайып көркем тілмен жазып отыратын жазушы бола да білген. Оның «Сот реформасы туралы жазбасы» кемел дарынның қырларын үстемелей түсті. Шоқан бұл еңбегі арқылы жай ғана заңгер емес, заңтанушылық әрі қоғамтанушы, әлемтанушылық ізденімпаз қырларымен көрінді. Ізденімпаздық дегенге тереңірек мән бергіміз келеді, жоғарыда аталған қай ғылым түрі болсын, Шоқан жан-жақты түбірлете қарастырған зерттеушілігін дәлелдеді. Мысалы, оның географтығы, әрі жертанушы, әрі елтанушы, жер бедерін түсіріп отырушы-картограф, әрі болған өлкелерін бейнелеуші суретші, әрі қолма қол қағазға түсіре қоятын журналист, очеркист, публицистік, жазушылық қырларымен байыта түскен. Өте-мөте таң қалуға тұрарлық.
Осылардың бәрі Шоқанның қай ғылым саласында болмасын, жан жақтылығының, дара ізденімпаздығының дәлелі деуіміз керек.
Мен өз басым, дара дарындар, яки, Шоқан тәріздес данышпандар тез сарқылады, олар сондықтан қысқа өмір сүреді, халқына, қоғамына беретінін береді де, өмірмен ерте қоштасып жүре береді деген сияқты пікірлермен келіспеймін. Өйткені, Шоқан ешқашан сарқылмайтын телегей-теңіз талант болып жаратылған жан, оның ғұмыры жалғасқан сайын сансыз қырларымен қанатын жая түсіп, ізденісін жалғастыра беруші еді, мүмкіншілік аясы да молая берер еді деген көзқарасқа сеніммен беки түсеміз.
Бұл пікірімізге бір ғана мысал. Шоқан өмірін байыптап, көңіл қойып, зерделеп жүргендерге жақсы мәлім болуға тиіс, ол айықпас сырқатқа шалдыққанына көзі жеткен соң, сірә, өз жақындарын, әкесі мен анасын, тағы басқа жанашырларын уайымға салғысы келмеген болуы керек, өмірінің ақырғы айларын Алматыға жақын Алтынемел қонысындағы Тезек төренің ауылында өткізеді. Оның да өзіндік себептері бар, Шоқан ажалы жақын екенін білсе де қол қусырып, өлімін күтіп қарап отыруды қаламаған. Тезек төре оның ғылыми ізденісіне бар жағдайды жасаған. Және Тезек төренің өзі де үлкен дарын иесі, ақын, айтыскер, әрі төгілген шешен, ел тарихының асқан білгірі болған адам. Осындай жан дүниесі бай адамның жанында болуды Шоқанның жүрегі қалаған деп пайымдаймыз.
Шоқан сырқаты меңдей түссе де зерттеушілігі мен ізденісін жалғастыра берген. Тезек төренің айналасына, оның өзі тәрізді өнер иелері, білімпаз, би- шешендер үйірсек болған, бұлардың бәрі Шоқанның сырқатын ұмыттырғандай болған, данышпан ғалымның өмірінің ақырғы сәтіндегі жан қалауы да осы болса керек. Шоқан күні бойы мәжіліс құрып отырып, ара-арасында қызықты деректерді түртіп алып отырған. Оның зерделілігіне таң қалып, таңдай қағуға болады, әлдебір көрініс әсер етсе, айнытпай бейнелей қояды екен. Аса шешен, жаратылысынан бөлек Тезек төренің бейнесі оған шабыт берген болуы керек, тура тік қарап отырған және қырынан отырған бейнесін сомдап, қағазға түсірген. Осы өнер туындыларын сурет өнерінің майталмандары аса жоғары бағалап, үздік портреттік бейнелер деп атап көрсеткен. Мұның бәрі Шоқанның, ғалымдығының үстіне, адамның жан дүниесіне терең үңіле білген, кісі танығыштық биік қасиеттерінің айғағы.
Оның талант қырларын толық ашып отырмыз деп тағы айта алмас едік. Қанша Шоқан феноменін ашуға күш салсақ та, көкейімізде бір күмән қалып қоятынын жасыра алмаймыз. Осындайда М.Әуезов: «Сіз Абайды толық таныттыңыз, арманыңыз жоқ шығар?» деп сауал қойғандарға қатты ашуланып: «О не дегенің, шырағым, Абай деген шексіз шетсіз мұхит емес пе, сол мұхиттан мен көсіп қана ала алдым» деген екен. Өмір бойы Абайды зерттеген, жазған, әлемге танытқан Мұхтар Әуезов солай десе, біздің Шоқан феномені туралы ойларымыз қай деңгейде болатынын өзіңіз шамалай беріңіз. Дегенмен, ұлыны тануға талаптануға ешкім шек қоя алмайды.
Жарайды, Шоқанның даралық феноменін ашуға талпындық, жетер жеріне жеткізе алмасақ та, аздап қарасын көріп қалған болуымыз керек.
Енді осыдан келіп, өз-өзінен сұрақ туындайды. Шоқан адамзат тарихындағы айрықша жаратылыс иесі ме, әлде, отбасы, орта тәрбиесінің жемісі ме?
Біздіңше, Шоқан тұлғасында осы екеуі де бар. Академик Н.Веселовский айтқандай, Шоқан аз ғана ғұмырында, басқалар бүкіл өмірін жұмсаса да жасай алмағанды жасады. Демек, Шоқанды осындай биіктікке айрықша жаратылысы жеткізіп отыр. Дегенмен, адам баласының айрықша жаратылып, ашылмай өмірден өтуі де аз кездеспейді. Ал, бойдағы қабілеттің ашылуына ортаның ықпалы, ата-ана тәрбиесі, асыл тектілік, еңбекқорлық, ізденгіштік, баршасы қосылып, шырқау шыңға шығарарын кім жоққа шығарар?!
Демек, Шоқан асыл жаратылыс пен қанмен берілетін тектілік, ата-ана ықпалы, орта әсері, халықтық даналық ұлағат, осылардың бәрін бойына ұштастыра білген, жаратқанның бойына дарытқан қасиетін бағалай білген, өзінің еңбекқорлығымен, ізденгіштігімен іске асыра білген, соның арқасында биік өреге, оқшау қабылеттілікке қол жеткізген дарын иесі.
Сондықтан, Шоқан феноменін сөз еткенде, оның тәрбие мектебі, алған өнегесі мен ұлағаты туралы сөз қозғамау мүмкін болмас еді.
Бұл орайда, Шоқанды дүниеге әкелген, мәпелеп, бағып-қаққан, алақандарына салып, аялап өсірген, бойындағы бар қасиет, нәрін дарытып, тәлім-тәрбие берген әкесі мен шешесін алдымен атауымыз заңдылық болар. Шоқан бұл тұрғыдан жолы болған жан, оның әкесі Шыңғыс Уәлиханов қатардағы қазақ емес, қай қырынан алсаңыз да биік деңгейлі адам. Әрине, оның патшалық қоғамға қызмет қылғанына, полковник дәрежесіне көтеріліп, аға сұлтан шеніне ие болғандығына қазіргі көзқараспен сын айтуға да болар. Бірақ, Шыңғыс төре сол қызметін халық пайдасына жарата білген, әсіресе, өз ұрпақтарына прогресшіл дұрыс бағытта тәрбие бере білген адам. Шыңғыс қазақтың әйгілі перзенті, халық ұнатып, сан қырлы дарынына орай, «Сегіз сері» деп атап кеткен Мұхаммедқанафия Шақшақұлының шаңырағында қонақшылап отырғанда өзінің тұңғыш ұлы, қазақтың болашақ данасы жарық дүние есігін ашқанда, жүрегі жарылардай қуанып, серінің есімін «менің тұңғышым осы Мұхаммедқанафиядай халқының сыйлы азаматы болып өссін!» – деп ырымдап қойған екен. Бұл туралы Ш.Уәлиханов көлемді зерттеу монография әрі «Аққан жұлдыз» деп аталатын екі кітаптан тұратын дилогия жазған қазақтың көрнекті жазушысы Сәбит Мұқанов өте қызықты суреттеген. Шоқан өміріне қатысты, бала кезімізден қызыға оқыған кітабымыздың бірі «Аққан жұлдызда» өте қызықты біраз деректер кездеседі, орайы келгенде сөз қылармыз…
Міне, осы мағлұматтың өзінен, Шыңғыстың халық өнерін сүйгенін, бағалай білгенін, жанашыры болғанын аңғаруға болады. Шыңғыс халық фольклорын терең білген, шаңырағына үнемі өнер иелерін, жыршы, қиссашы, термеші, сал серілерді жинап отырған. Балаларының ішінде, әсіресе, Шоқаны олардың өнеріне айрықша ден қойған, тіпті, бала кезінен қисса-жырларға қызығушылығын танытып, жазып алып жүрген. Шыңғыстың осындай халық өнеріне деген құрметін сырттай байқаған патша үкіметі де оған этнографиялық тапсырмалар беріп, қазақ даласын зерттеп білу мақсатында пайдаланған. Шоқан есейе келе, әкесінің бұл жұмысына да қызығушылық танытып, іліп әкеткен. Ешкімнің тапсыруынсыз-ақ халықтың көне мұраларын, салт-дәстүріне, әдет-ғұрпына қатысты бұйымдарды жинауға ерте әуестенген. Міне, Шыңғыстың әкелік ықпалы осылайша Шоқанға көп септігін тигізген.
Шоқанның анасы Зейнеп болса, Баянауылдағы атақты Шорманның қызы. Шорманның өзі атақты би болған, өнегелі ұрпақ тәрбиелеген адам. Зейнеп Баянауыл округінің аға сұлтаны Мұса Шормановтың қарындасы болғанда, қай жағынан болса да, аса беделді әрі ұлағатты ортада тәрбиеленген тағылымды ана бола білді. Зейнеп ауыз әдебиеті мұраларын жақсы білген, бала Шоқанының құлағына халықтың асыл қазынасын құйып отырған.
Шормановтар династиясының абыройы мен беделі ел ішінде аса зор болғандығы белгілі. Және бұл олардың патшаға қызмет етіп, шен-шекпенге ие болуына ғана байланысты емес, бұлардың әулеті, әсіресе, Мұса би шешендігімен аты шыққан, ол да Шыңғыс Уәлиханов секілді, қазақ өнерін, салт-дәстүрін құрметтеген, тіпті, ақын, өнерпаз, жыршы, тағы басқа салаларда аты шыққан дарын иелерін үнемі қолдап отырған, көзі қарақты адам болған. Осындай ортадан шыққан Зейнептің тазалығы, дегдарлығы, биік мәдениеті дарынды ұлының бойына дари бергендігін ортасы жақсы білген. Нағашыларының артықша қасиетін Шоқанның өзі де жоғары бағалаған. Әсіресе, Мұса Шорманов Шоқандай жиенінің аса дарындылығына тәнті болып, көп көңіл бөлген, жиі көрісуді қалап, оның терең мағыналы әңгімелерінен сусындауға құмар болыпты.
Шоқан тәрбиесінде айрықша атап өтуге тұратын, тіпті, оның балалық, жастық кезеңдеріндегі тәрбиесіне зор көңіл бөлген адам деп оның Айғаным әжесін атар едік. Айғанымның әкесі Сарғалдақ С.Мұқановтың дерегі бойынша, Есіл бойын қоныс еткен халыққа сыйлы Мәлім қожаның баласы екен, «Сарғалдақ Қара Бұқарда отыз жыл оқып, он екі пәнді тәмам қылған, бұл елде теңдесі жоқ ғұлама екен, оның үстіне қараңғы жұрт оны ғайыпты болжайтын әулие деп, сиқырлы оқумен аспаннан періні түсіріп, жерден жынды буатын» деп дәріптейді екен. Маңайдағы елдің әрі имамы, әрі емшісі, жұрттың қайыр-садақасы, зекет-ұшыры түгелімен соныкі болып, ақырында атақты байдың біріне айналған екен» – дейді. (С.Мұқанов. Аққан жұлдыз. 1-ші кітап. «Жазушы». Алматы. 1967 ж.).
Міне, осындай өнегелі ортадан шыққан Айғаным Сарғалдаққызының Уәлі сұлтанға қосылу тарихы да қызық. Әлдебір себеппен Сарғалдақтың шаңырағында қонақта болған Уәлінің қырағы көзі бірден байдың еркетотай қызы Айғанымға түсіпті. Бұл кезде Уәлінің бірнеше әйелі болған, жасы да елуді еңсеріп қалса керек. Ал, Айғаным болса, он алтылардағы солқылдаған бойжеткен. Бұл шаңырақтан ниеті «бұзылып» аттанған Уәлі бара Сарғалдаққа кісі аттандырып, «Сүйек жаңғыртайық, қызын маған кішілікке берсін» деп сәлем айтады. Қыздың құнсыз шағы, әрі бір елдің ханына қарсылық айту қайда, Сарғалдақ Уәлінің бірнеше әйелі барын, әрі өзінің едәуір кекселеніп қалғанын біліп, Айғанымын қимағандай болса да, хан беделіне қарсы келе алмапты. Бірақ, Айғанымның ақылдылығы сол, тағдырына мойынұсына отырса да, болашақ күйеуі Уәліге сәлем айтыпты, «мені көп қатын, бәйбішелерінің қатарына қоспасын, жеке қоныс сайласын!» деп. Айтқанындай-ақ, ақылды Айғаным жасы кіші болғанымен, Уәлі шаңырағында ешкімге тәуелді болмаған, тіпті, көп ұзамай, бостау, баяулау Уәлінің де билігін қолына алғандығы тарихтан белгілі. Және Айғанымның салпы етек көп қатынның біріне айналмай, көзі ашық, көкірегі ояу болып, өз бетінше талпынып, алты тіл, оның ішінде, қызмет дәрежесіне өте қажетті орыс тілін меңгергені таң қалдырады. Оның қазақ ішінде өзгеше салтты бастап, патша үкіметіне тікелей өтініш білдіріп, арнайы усадьба-қонысжай тұрғызуы да ел арасына аңыз болып тараған. Айғанымға арнайы усадьба тұрғызуға жарлыққа Николай патшаның қол қоюының өзі Айғанымның патша үкіметінің алдында қаншалықты өтімді, беделді болғандығының айғағы.
Міне, Шоқан осындай аса беделді, еліне салмағы жоғары, әрі білікті әженің тәрбиесімен өсті. Айғаным да Шоқандай немересінің өзге ұрпақтарынан оқ бойы озық, дарынды болып туғандығын бірден аңғарып, айрықша тәрбиеледі, оған барынша ізденуіне, оқуына ықпал етіп отырды. Ал балаға қаталдау Шыңғыс анасына қарсы келе алмай, айтқанын орындаған. Осылардың бәрінің үстіне, Айғаным білікті ата-ана, орта ықпалымен тәрбиеленіп шыққан, қазақтың көне жыр-қиссаларын, аңыз ертегілерін өте жақсы білген және ел ішінің өнері асқан би-шешендерінің, өнерпаздарының басын қосып, Шоқанының хас өнерге, халықтың төл қазынасына молынан сусындауына мүмкіндік тудырып отырған.
Сонда Шоқан, тіпті, алысқа ұзамай-ақ, өз шаңырағында жүріп те, жан жақты өнеге ала берген, дала кезіп, ойын балаларына қосыла кетуге тіпті, жол қалмай халқының мол тағылым қазынасына бойлап жүре берген. Әрине, өз кеудесінде білмекке құмарлық, талап болмаса, нәтижесі күткендей болмасы тағы анық. Сірә, жаратылысынан дарыған қасиеттері Шоқанды халқының қазынасына бойлай түсуге ынтықтыра түскендігі тағы анық.
Шоқан, ең бастысы, осы әке мен шеше тәрбиесі арқылы, аяулы әже өнегесі арқылы, атақты нағашы жұрты арқылы жан-жақты ұлағат мектептерінен өтті, туған халқының баға жетпес асыл қазыналы байлық мұраларынан молынан сусындады. Әрі осы тәрбие көздері арқылы халыққа етене жақын болып өсті, әйгілі жыршылардан қазақтың көне жыр-қиссаларын тыңдап, көкірегіне тоқи берді. Би-шешендердің даналық сөздерімен жан дүниесін байыта түсті. Ол кадет корпусына оқуға түскенде, орысша тіл білмегендігі болмаса, көкірегі сайрап тұрған сұңғыла, халық қазынасымен суарылып үлгірген құймақұлақ білікті бала болып түсті. Оның осы уақытқа дейін алып үлгерген тәрбие, өнегесі, зейіні мен ынтасы, оның әрі қарай да білімге деген аранын ашып, құлшындыра түсті. Осыдан болу керек, ол кадет ұстаздарының білімін тез сіңіріп, олардың назарын бірден өзіне аударып алды. Тіпті, оның үлкен тәрбие мектебінен өтіп келген айрықша зеректігін, таным көкжиегінің кеңдігін, балалықтан гөрі ересектерге тән көзқарас қалыптастырып үлгергендігін аңғарған көптеген ұстаздары Шоқанға арнайы бағдарлама дайындап, оған айрықша көңіл бөлгендігі туралы онымен бірге оқыған Г.Потанин сияқты дос серіктері естеліктерінде сүйсіне жазған.
Енді бір, Шоқанның өсу, өрлеу жолдарындағы маңызды фактіге назар аудармауға тағы болмайды. Және бұл факт, Шоқан өмір сүрген патшалық қоғамда да, кеңестік дәуір тұсында да, қасақана бүркемеленіп, ашық түрде айтылмай келді.
Айтқымыз келіп отырғаны, Шоқанның тегіне қатысты, әйгілі ата- бабалары, даңқы жер жарған, жарты әлемді билеген Шыңғыс ханнан бері қарай өрбіген тұқымына байланысты болатын. Ресей империясының Шыңғыс хан династиясын неге жақтырмайтыны түсінікті, өйткені, оның әулетіне Ресей княздықтары бағынышты болып, салық төлеп тұрды, Алтын Орда, Шыңғыс ханның немересі Бату билігі империяның намысын оятатын жан жарасы болатын. Мұның түбін қазбаласақ, тым алысқа шырқап, ұзап кетеміз, аса күрделі тарих, бұл тарапта бір ғана айтатынымыз, Ресей тарихы әлі күнге дейін Шыңғыс ханның өзі мен ұрпағын қазақ тарихына жуытқысы келмейді, ол моңғол деуден танбай келеді, ал, Шыңғыс ханның түркіден тарайтын қият руынан шыққандығын, Жошыдан бастап, ең атақты ұрпақтарының Қазақ Ордасының шаңырағын кеңейтуге атсалысқанын, өйткені, кейінгі қазақ баласы жайлаған Ұлы Дала өлкесін Қара шаңырағымыз деп танығанын мойындағысы жоқ. Шыңғыс хан мен ұрпағын моңғолдар деп, Отаны осы күнгі Моңғолия деп таниды.
Ал, Шыңғыс ханның ол өлкеде бірде-бір хандық құрған ұрпағы жоқтығымен де санасқысы келмейді. Ал, Шыңғыс хан болса, осы күнгі қазақ жерін қара шаңырағым деп танып, осы өлкеге өзінің үлкен ұлы әрі ең сенімді, көреген, жауынгер, ақылды, парасатты деп таныған тұңғыш перзенті Жошыны аттандырған болатын. Шыңғыс хан қателеспегендігін тарих дәлелдеп берді. Жошы хан кейінгі дүрілдеген Алтын Орданың негізін қалады, Шағатайы осы күнгі өзбек жерінде Көк Орда шаңырағын тіктеді, қытай жерінде кіші баласы Төле Ақ Ордаға иелік етті. Үшінші баласы Үгедей Қарақорымда Шыңғыстың өз шаңырағында аналарының жанында қалды. Бірақ, Шыңғыстың өзге балалары тақ таласымен өзара қырқысып кетті де Жошы ханның әулеті ғана Шыңғыс ханның биік абырой-атағын, ата-баба даңқын асырған мәртебелі ұлыс құра алды.
Оған дәлел сол, Жошы, Алтын Орданы билеген оның ұрпағы Бату, кейінгі Қазақ Ордасының шаңырағын көтеріп, өрісін кеңейткен Керей мен Жәнібек хандар, ескі жолды Есім хан, қасқа жолды Қасым хан, Хақназар, Тәуекел хандар, Әз Тәуке, Абылай хан, қазақтың соңғы ханы Кенесары, баршасы Жошыдан тараған ұрпақтар болатын. Шыңғыс ханның өзге балаларынан тараған ешбір әулеті дәл бұлардай атақ-даңқы асып, абырой биігіне көтерілген жоқ, бәрі де тақ таласынан қырғынға батып, ақыр аяғы ыдырап, бөлшектеніп кетті.
Әрине, Қазақ Ордасының ішінде де шаңырақты шайқалтқан, ауытқушылықтар, берекесіздіктер болған, бірақ, қаншама аласапыран замандар өтсе де қазақ болып ұйысқан жұрт түп-тамыр негізін сақтап қалды. Тіпті, Қазақ Ордасы ыдырап, Ресей отаршылдығына мәжбүр болған күнде де елдік қадір-қасиетінен айырылған жоқ. Оның бір үлкен дәлелі, Шыңғыс хан династиясының атақ даңқын, Қазақ Ордасы дәуірінде мәртебесін асырған, үш жүзді біріктіре алған Абылай ханның ұрпағы Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов жаңа қоғамда бұл әулеттің абырой-атағын дүние жүзіне танытты. Әрине, отаршыл империя жариялап айтпаса да, тіптен мойындағысы келмесе де, Шоқанның өздері жау санайтын Шыңғыс хан тегінен екенін, Ресей мен Қытай сияқты алып мемлекеттердің отаршылдығына бас имеген әйгілі Абылай ханның тікелей ұрпағы екенін жақсы білді. Бірақ, Шоқанның өзін де, халқын да Шыңғыс ханнан, Абылай ханнан, бұл әулеттің өзге текті хандарынан аулақ ұстауға, бұл туралы жарияланбауына, халық арасына, әсіресе, патшалық империя жұртына тарап кетпеуіне күш салды. Бірақ, көзі ашық жұрт бұдан хабардар болатын.
Оның үстіне, Шоқанмен араласқан жұрт, жақын жүргені бар, жай таныс болғаны бар, зиялы қауым болсын, патша билігі айналасы болсын, баршасы оның аристократтық ұстанымын бірден ажыратты. Алғаш көргеннің өзі ақсүйектік тәкаппар бітім-болмысына, айрықша сымбатты, сұлу жаратылысына сұқтана, көз ала алмай қарап қалатын болған. Жүрген жүріс-тұрысы, киім киісі, өзін өзі ұстауы, сөйлеуі, барша қылықтары оның ақсүйектік оқшау жаратылысын танытып тұратындығын орыс дос-жолдастары, ұстаздары, орыстың дегдар зиялы қауымы өз естеліктерінде сүйсіне жазғандығы жақсы мәлім. Ал, қазақ ішінде Шоқанды ұлы бабасы Абылай ханға ұқсатушылар көп болған. Осы әңгімелердің негізінде шындық бар, мұны шоқантанушылар Ә.Марғұлан, С.Мұқановтардан бастап, біраз ғалым зерттеушілер растаған. Мысалы, өз көркем шығармаларын шынайы деректерге сүйеніп, түбегейлі зерттеп барып жазатын академик ғалым-жазушы С.Мұқанов бір қызықты дерек келтіреді: «…Тұрсынбай батырдың (Ескерту: бұл кісі жас кезінде Абылай ханның Көкшетаудағы ордасына жақын жүрген сенімді батырларының бірі болған.) тоқсаннан асқан кезі екен. Бірақ атқа мінетіндей тың.
…Шыңғыс Тұрсынбайды құрметпен қарсы алып, жүдеу киімдерін тастатып, жаңадан жақсылап киіндірген, тәтті-дәмдісін аузына тосқан.
Сондай сәттің бірінде батырдан бата алғысы келген Шыңғыс тәй-тәйлап жүрген Шоқанды қонақ үйге көтеріп жетіпті де, Тұрсынбайға:
– Батыр ата, мынау шөбереңе бата бер! – деп алдына тосыпты. Тұрсынбай қолына ала берген балаға жасаураған үлкен шағыр көзін қадай қап:
– Әруақ, әруақ! – деп жылап қоя беріпті.
– Ата, бұның не? – деген Шыңғысқа:
– Жыламағанда қайтейін! – депті Тұрсынбай, – мынау балаң аумаған Абылай ағам ғой!… (С.Мұқанов. Аққан жұлдыз. 1984.1-ші кітап. 105-106 б.б.)
Кезінде бұл әңгіме көп өрістеп, адам тегін зерттеуші ғалымдар да бұл пікірдің шындығын айқындап, ұлы бабасы мен данышпан шөбересінің арасындағы қатты ұқсастықты дәлелдеген. Бұл арада, неге осы мәселеге қатты назар аударып, шұқшия үңіліп отырмыз?
Оның да үлкен мәні бар. Түр-келбет ұқсастығы өз алдына, ұлы билеуші мен оның дана ұрпағы адамшылық даралықтарымен де қатты ұқсаған-ау деп шамалаймыз. Айырмашылығы, бабасының билеуші болғандығы, шөбересінің ғалым болғандығы ғана. Екеуі де дүниені дүр сілкіндірген, өз дәуірінен озық туған кемеңгер тұлғалар. Абылай хан өз заманының ең озық билеушілерінің бірі ғана емес, бірегейі саналған. Ал, Шоқан болса, көз жетер ғана емес, көңіл жетер көкжиекті түгел қамтыған, шартарапқа аты шыққан данышпан ғұлама. Бірі – құдыретті билеуші, екіншісі – сан түрлі ғылым салаларын меңгерген, жан жақты бесаспап ғалым. Тағы ұқсастық іздейтін болсақ, одан әрі жалғастыра беруге болады.
Досжан ӘМІР,
Қазақстан Республикасының
судьялар одағының төрағасы.
(Жалғасы бар).